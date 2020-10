25/10/2020 - Presupuesto 2021

El Frente de Todos buscará aprobar el miércoles el Presupuesto 2021

El oficialismo busca tener sancionada la ley de gastos y recursos, o al menos una media sanción, previa al inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional el 9 de noviembre. Por Silvia Rajcher

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles 28 en una sesión especial el proyecto de Presupuesto 2021, que contempla un aumento de crecimiento de la economía del 5% y destinar el 2,2% a gastos de capital para concretar un amplio plan de obras públicas, con el cual buscará lograr la generación de empleo.El oficialismo busca tener sancionada la ley de gastos y recursos, o al menos una media sanción, previa al inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional el 9 de noviembre.El Frente de Todos pidió una sesión especial para este miércoles a las 12 para debatir el Presupuesto que se aprobaría en las primeras horas del jueves, luego de haber obtenido un dictamen mayoría en comisión con el respaldo de los interbloques Federal y de Unidad para la Equidad y Desarrollo.La bancada oficialista que conduce Máximo Kirchner tiene 117 votos propios, con lo cual para asegurarse una mayoría necesita el respaldo de otras fuerzas políticas y así no depender de la decisión de Juntos por el Cambio que aún no definió su postura.Fuentes de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri, señalaron que analizarán el tema mañana lunes en una reunión del interbloque y en ese contexto no se descarta la idea de una eventual abstención, aunque un grupo superior a un decena de legisladores de ese bloque siempre vota en contra.Por ese motivo, la decisión de la veintena de diputados provinciales que conforman los interbloques y el respaldo del Movimiento Popular Neuquino le permitirán al Frente de Todos reunir unos 138 votos positivos, lo cual le garantiza tener una mayoría para sancionar este proyecto clave para el Gobierno nacional.Para llegar a este punto de consenso, tras un mes de debate dentro del oficialismo y con los bloques opositores, donde tuvo un rol central el presidente de la comisión Carlos Heller, fue necesario introducir cambios al proyecto, acordados con el equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán.En particular se sumaron $ 7.000 millones a los subsidios al transporte de pasajeros del interior; se agregaron $ 4.000 millones a las Universidades; y se fijaron cupos fiscales de $ 24.000 millones para beneficios de la ley de Economía del Conocimiento.También se reformó la ley de juegos de azar y se dispuso que pagará tributo, de 5%, cualquier apuesta realizada a través de los sistemas digitales.Estas reformas no cambiaron los ejes centrales del primer Presupuesto del gobierno de Alberto Fernández, que proyectan una inflación del 29% y un dólar promedio de $ 102,4.Otro aspecto central es que se destinarán $ 5,5 billones a gastos sociales para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios, de economía social, entre otros, lo que representa el 65% de los recursos contemplados para 2021 y se reducirá el pago de intereses de la deuda publica.En cuanto a infraestructura, sólo para obras de saneamiento y cloacas el Presupuesto tendrá un aumento del 500% con respecto a las partidas de 2019.En el dictamen también se aceptaron propuestas de diputados del interior, como la creación de aduanas en Misiones, o la transferencia automática de los recursos del Fondo del Tabaco, como pedían las provincias de Jujuy, Corrientes y Misiones.Otro reclamo que se incorporó fue el pedido del exgobernador de la Rioja Sergio Casas, que elevará a $ 12.400 millones las partidas por compensación de la coparticipación.También se aceptó incorporar un compromiso de cancelar las deudas con La Pampa y Santa Fe para cumplir los fallos de la Corte Suprema de Justicia.Por último, se estableció una contribución obligatoria de las primas de seguros, excepto las del ramo Vida, a cargo de las compañías del sector, para obtener recursos que serán destinados al Fondo Nacional de Manejo del Fuego.