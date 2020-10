AMPLIAR Festival Tucumán Cine 2020

24/10/2020 - Festival Latinoamericano Gerardo Vallejo

Hoy se conocerán los ganadores del Festival Tucumán Cine

Este sábado desde las 18 horas se transmitirá en vivo desde el canal de youtube oficial del Ente Cultural (www.youtube.com/enteculturaldetucuman_tv), la ceremonia de premiación y cierre del 15° Festival Latinoamericano Tucumán Cine “Gerardo Vallejo”, con la conducción de Mariana Pacífico, Mariana Soler y Guido Guerrero.

Por razones de público conocimiento, este año todo el contenido del festival estuvo disponible totalmente gratis en modalidad virtual y televisiva, a través de www.tucumancine.gob.ar , de los canales de aire de la provincia (Telefé Tucumán y Canal 10), LG Play, la plataforma CONT.AR y YouTube ( www.youtube.com/enteculturaldetucuman_tv De esta manera, el Ente Cultural de la Provincia, organizador del certamen, reafirmó su compromiso de continuar generando y protegiendo fuentes de trabajo en el sector audiovisual en este contexto de pandemia que nos toca atravesar, y supo dar continuidad al programa solidario por el cual se recibieron donaciones destinadas a organizaciones tucumanas de beneficencia.En esta edición tan particular, se proyectaron un total de 12 largometrajes y 22 cortometrajes en tres niveles de competencia oficial -Latinoamericana, Argentina y Cortos Argentinos-, además de entrevistas a cineastas y actores, talleres, muestras y proyecciones especiales. Tuvo lugar también el estreno mundial de la serie tucumana Peripecias Sucesivas por la plataforma cont.ar, y se homenajeó al director Gerardo Vallejo (1942-2007), con la proyección de tres de sus obras: Con el Alma (1994), la premiada El Camino hacia la muerte del Viejo Reales (1974) y Las Cosas Ciertas (1965).Seis filmes aspiran a ser premiados en la Competencia Latinoamericana: A Muhler da luz propia (Brasil, dirigida por Sinai Sganzerla); Ceniza Negra (Costa Rica, de Sofía Quirós), El Navegante Solitario (Argentina, de Rodolfo Petriz), Parío y Criao (Chile, de Jorge Donoso), Planta permanente (Argentina y tucumana, dirigida por Ezequiel Radusky) y Rendez vous (México, de Pablo Olmos Arrayales).En el segmento Oficial de filmes argentinos, las películas que buscan llevarse el máximo galardón son: El Cisne Equivocado (largometraje documental de Lucila Frank y Andrea Morasso), Escuela Bomba (documental de Juan Mascaró), Golondrinas (Mariano Mouriño), Memoria Fotográfica (Pablo Pintor), Prode (Mauro Beccaría) y Zombies en el cañaveral (Pablo Schembri).Por último, el ganador de la competencia oficial de cortos argentinos se definirá entre los siguientes 22 trabajos: Silicona Líquida de Verónica Quiroga (Tucumán), En la sombra de Matías Minahk y Matías Galindo (Tucumán), Vamos a cocinar fuego y a detener pescados de Nicolás Araoz (Tucumán), Hay coca de José Issa (Salta), Las últimas canas, una historia arrugada de Eduardo Rene Rodríguez (Salta), Vestigios: el misterio del dique de la Ciénaga de Valentín Álvarez Sabouret y Gustavo Correia (Jujuy), San José de los Humildes de Hernán Paganini (Jujuy), Los vendedores de tortugas de María Eugenia Verón (Sgo. del Estero), El pez si no abre la boca, muere de Agnese Boaretto (Neuquén), Un deseo de Agustina Claramonte (Tierra del Fuego), Muñeca rota de Gaspar Aguirre, Román Sovrano (Santa Fé), 40 tableros de Alfonso Gastiaburo (Santa Fé), Una ciudad en particular de Baltasar Albrecht (Santa Fé), Noche de cine de Leandro Suliá Leiton (Mendoza), Entre baldosas de Nicolás Conte (Bs. As.), 9:32 de Nacho Losada (Bs.As.), Selva negra de Adriano Salgado (Bs.As.), Trapshit de Federico Díaz y Cristian Piedrahita (Bs.As.), Turing de Santiago Castelo (Bs.As.), Mi otro hijo de Gustavo Alonso (Bs.As.), Un cuerpo extraño de Cristian Gómez Aguilar (Río Negro) y Los planos de Leandro Zerbatto (Misiones).Los jurados que tendrán la difícil tarea de elegir a las películas ganadoras estarán integrados por Bárbara Sarasola Day, Viviana Saavedra y Alberto García Ferrer (Competencias Latinoamericana y Argentina); y Aldana Loiseau, Lucas García y Diego Carriqueo (Competencia Cortos argentinos).Los largometrajes galardonados permanecerán disponibles online por 24 horas (desde las 00 horas del domingo 25) en la web del festival (www.tucumancine.gob.ar). De igual modo, los cortos que resulten ganadores podrán seguir disfrutándose durante todo el día domingo a través de la plataforma CONT.AR.Competencia Latinoamericana$200.000.- pesos argentinosCompetencia Argentina$150.000.- pesos argentinosCompetencia Cortos Argentinos$50.000.- pesos argentinosPremio estímulo a la Producción Audiovisual Tucumana Otorgado por el Ente Cultural de Tucumán $20.000.- pesos argentinos a toda producción audiovisual que forme parte de las competencias oficiales.CIAT (Cámara de la Industria Audiovisual de Tucumán): Premio CIAT 2020, en homenaje a Camila Brandán.Incentivo y ayuda a la producción audiovisual tucumana: Jornadas de alquiler de equipamiento o servicios de post de sonido o servicios de post de color por $25.000.- pesos argentinos.SAGAI PataconMejor Interpretación $25.000.- pesos argentinos