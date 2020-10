AMPLIAR El Obervatorio Federal de la ESI se encargará de monitorear su efectiva implementación en las escuelas de todo el país

24/10/2020 - Educación Sexual Integral

Ponen en marcha un observatorio para monitorear la aplicación de la ESI

El organismo, integrado por múltiples actores involucrados con la temática, se encargará de identificar los obstáculos que aún persisten en muchas jurisdicciones junto a las buenas prácticas de enseñanza.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, puso en marcha el Obervatorio Federal de la Educación Sexual Integral (ESI) que, integrado por múltiples actores involucrados con la temática, se encargará de monitorear su efectiva implementación en las escuelas de todo el país e identificar los obstáculos que aún persisten en muchas jurisdicciones junto a las buenas prácticas de enseñanza.El Observatorio Federal, presentado este viernes por el ministro en un encuentro virtual, a 14 años de la promulgación de la ley que establece la aplicación de la ESI, estará conformado por representantes del Gobierno nacional; de las provincias; organismos internacionales, como Unicef y la Unfpa; sindicatos; legisladores; universidades; organizaciones estudiantiles; y especialistas en niñez y adolescencia buscará "garantizar los abordajes interdisciplinarios y transversales" que plantea la educación sexual integral.Una encuesta nacional presentada por la Red Nacional de Estudiantes durante la presentación del observatorio relevó que el 71% de los alumnos aseguró haber recibido ESI pero que esas tematicas solo se analizaban en charlas que se daban dos o tres veces al año.La ESI "no es un taller una vez al año en una escuela, sino poder aplicar esta perspectiva integral en todos los saberes", señaló Trotta al presentar el observatorio, y aseguró que el regreso seguro a las aulas tras la pandemia "debe estar acompañado por la ESI"."Las leyes no se discuten hay que aplicarlas", advirtió el ministro y llamó al diálogo de todos los sectores en el marco del observatorio.Trotta remarcó que "la Educación Sexual Integral busca erradicar la violencia machista y romper los estereotipos, para lo cual ha hecho muchos avances el colectivo de mujeres. El observatorio quiere clarificar estos avances e identificar las deudas pendientes en esta materia".La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien también participó de la presentación, destacó que la concreción del observatorio "coloca la agenda de las desigualdades y de la violencia machista en prioirdad absoluta" y añadió que "aa ESI y la Ley Micaela son leyes de transformación cultural de la sociedad"."Sabemos que la sanción por sí sola de las leyes no transforman la sociedad, la interpretación de esas normativas requiere trabajo y tiempo", sostuvo la ministra y agregó que la ESI "es un derecho para los niños porque incorpora la perspectiva de género para que una sociedad se vuelva mas diversa, mas inclusiva y más empática".La ministra relevó que "muchos adolescentes LGBTIQ+ debieron abandonar la escuela por discriminación, la ESI habilita y permite desarmar estos preconceptos y también sirve como disparador para prevenir abusos sexuales", por lo que su aplicación "es central y el desafío es que esté presente en todo el país", destacó Gómez Alcorta.La funcionaria consideró que hay "mucha desinforación" en torno a la ESI y a la perspectiva de género, y sostuvo que "esta es una trama minuciosa y diaria que habrá que enfrentar por mucho tiempo, ya que una sociedad se construye sin tabúes y sin discriminación".La Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, consideró que el observatorio "es un instrumento para remover obstáculos y por los derechos de los niños hay que dar esta batalla y esta pelea de sentidos que intentan confundir a las familias".Graham Indicó que el "Comité de Defensa de los Niños de la ONU dice que falta dar ESI en las escuelas y garantizarla como plan de estudio, ya que previene el abuso y el embarazo precoz"."La ESI no informa a los chicos sobre métodos de anticoncepción ni promueve la mal llamada ideología de género, se trata de derechos humanos para los niños", destacó Graham y añadió que esta enseñanza "debe empezar desde los niños de la salitas de jardín para que sepan cómo es el cuidado del cuerpo. Esto se traducirá en una sociedad mas igualitaria y menos discriminadora".Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, remarcó que "cuando una sociedad se empodera surgen inicitivas como este observatorio y el panorama es mucho más optimista. La Educación Sexual es un problema de salud y para el ministerio es relevante su puesta en marcha".Luisa Brumanna, titular de Unicef Argentina, aseguró que la sanción de la ESI hace 14 años "hizo que Argentina diera un paso fundamental en la región en este aspecto. Los niños deben aprender a conocer su cuerpo sobre la base del respeto a la diversidad".Brumanna agregó que a traves de la aplicación de una educación sexual integral se advierte "sobre la vuneración de derechos y el maltrato que pueden sufrir los niños" y destacó el trabajo que realiza el organismo para visibilizar esta problemática y tener información "que es clave para enfrentar este tema"El observatorio apuntará a "recuperar, las voces de los/as protagonistas, los saberes y prácticas de enseñanza y los aprendizajes construidos", destacó el Ministerio de Educación, que lo definió como un espacio participativo y multisectorial,El observatorio estará integrado por representantes de los ministerios de Educación provinciales, del Consejo Interuniversitario de Nacional, de organismos estatales vinculados con las dimensiones de la ESI, organismos de cooperación internacional, diputados y senadores de las comisiones de Educación, gremios docentes, organizaciones estudiantiles, de la sociedad civil y movimientos sociales y referentes académicosEstará presidido por el Ministerio de Educación y conformado "por un comité coordinador, un consejo asesor, y tres comisiones que tendrán a su cargo líneas de trabajo específicas", destacó la cartera educativa.