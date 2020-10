AMPLIAR Encuentro de Profesores de Educación Física

24/10/2020 - Educación Física

Comenzó el V Encuentro de Profesores de Educación Física

La Modalidad de Educación Física del Ministerio de Educación llevó adelante el acto de apertura del V Encuentro Provincial de Profesores de Educación Física, que se realiza en la provincia desde el año 2016 para capacitar a docentes y directivos del área con propuestas de formación universal, gratuita y de calidad.

Presidió el encuentro el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, acompañado por el coordinador Nacional de Educación Física, Adrián Barriga; la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente, Mercedes Leal; la coordinadora de la Modalidad de Educación Física del Ministerio de Educación, Liliana Jenks; y la referente del Programa FORMAR, Cecilia Villanueva. También estuvieron presentes referentes y docentes del área de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fé, Chaco, Entre Ríos y Catamarca.Este año, el espacio diseñado para docentes de Educación Física se realizará de manera íntegramente virtual, atento a la suspensión de actividades presenciales para evitar la propagación del virus Covid-19; en donde los educadores debatirán sobre los desafíos que enfrentaron para garantizar la continuidad pedagógica y las estrategias implementadas para las clases de Educación Física en pandemia.“Nuestra consigna es “Educación no se detiene” y por eso, respetamos todos nuestros rituales y encuentros. En este caso, con el Encuentro Provincial de Profesores de Educación Física que ya es una tradición, y combina dos aspectos: por un lado, la formación docente, en donde hicimos un eje para que el FORMAR se mantenga firme a lo largo de este período incrementando la oferta; y por el otro, es una actividad con relevancia en la salud de nuestros alumnos, y en valores importantes como la solidaridad, el trabajo en equipo y la lucha contra toda forma de discriminación”, reflexionó el titular de la cartera educativa.A su vez, el ministro valoró “Tenemos presencias muy importantes, como la del coordinador nacional de Educación Física, y referentes de distintas provincias que le da un tono absolutamente federal a este encuentro”.Por su parte, Leal consideró “En estos momentos es muy importante compartir estos espacios. El objeto de reflexión que tiene que ver con la corporeidad y educación física, se ha visto sumamente afectada e hizo a repensar el carácter innovador que tiene la enseñanza. En esta pandemia apareció la alternativa de una variable pedagógica que ha sido la continuidad, y que se construyó de manera conjunta con los docentes que se dispusieron a hacer lo que saben hacer, pero de otro modo. Puso frente a nosotros el desafío de tener que hacer algo que no estabaacostumbrado a hacer”.“Quiero felicitar a Tucumán por este encuentro, y por aprovechar este tiempo de encierro corporal pero que no es mental, creativo, y revolucionario. Somos seres expresivos a pesar de que estemos encerrados, y esto se demostró en cada uno de los distritos en donde todos los profesores pusieron de manifiesto toda su capacidad y creatividad para trabajar con el sujeto pedagógico que estaba en condición de confinamiento, para poder darle la posibilidad del derecho a la educación física a través de la pantalla”, agregó Adrián Barriga.Finalmente, hizo uso de la palabra Liliana Jenks quien celebró que “este encuentro tiene la misma cantidad de años que la gestión del ministro y estamos muy orgullosos de poder llevarlo a cabo a pesar del aislamiento”.Asimismo, Jenks explicó “Hemos elegido temáticas que nos preocupan mucho y tienen que ver con jóvenes y la actividad física, juegos en la infancia, con nuestros alumnos y alumnas que tienen alguna discapacidad, educación física con perspectiva de género, y también sobre las instituciones de Educación Física que tiene la provincia no formales que con comunidades de aprendizaje que propusieron continuidad pedagógica con su propia dinámica”.“Creemos que el conocimiento tiene que tener un espacio de capacitación, es circular y lo tenemos todos, por eso no solamente hemos invitado a disertantes muy destacados, sino a nuestros directores, docentes y estudiantes. También, en una perspectiva nueva del deporte, hemos invitado al máximo referente de deportes alternativos del país, Ricardo Acuña, para que nos dé una charla porque vemos que hay un quiebre con los deportes tradicionales, y hay una mirada más inclusiva que nos permite llevar a la escuela otras lógicas de juego”, cerró la coordinadora de la Modalidad de Educación Física.