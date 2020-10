AMPLIAR Por primer vez en lo que va del año, las importaciones aumentaron

22/10/2020 - Intercambio comercial

El intercambio comercial durante septiembre dejó un superávit de US$ 584 millones, por debajo de los US$ 1.744 millones de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).En septiembre las exportaciones alcanzaron 4.711 millones de dólares y las importaciones, 4.127 millones de dólares, lo que determinó que el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyera 9,3% en relación con igual período del año anterior.Este resultado se produjo debido a que las exportaciones disminuyeron 18,0% respecto a igual mes de 2019 (-1.035 millones de dólares), debido a las caídas en cantidades y precios de 16,3% y 2,0%, respectivamente.Las importaciones, por su parte, aumentaron 3,1% respecto a igual mes del año anterior (125 millones de dólares), en un contexto en el que las cantidades adquiridas crecieron 5,7% mientras los precios de los productos a nivel internacional se contrajeron 2,4%.En base al informe del Indec, si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un superávit de US$ 579 millones.Bajo este supuesto, y debido a que el índice de precios de las importaciones tuvo una caída de mayor magnitud (-2,4%) que el índice de precios de las exportaciones (-2%), el país tuvo una ganancia extra en los términos del intercambio de US$ 19 millones.Con estas cifras, en los primeros nueve meses del año, la balanza comercial arrojó un superávit de US$ 11.562 millones, frente a los US$ 9.497 millones de enero-septiembre del 2019.Las exportaciones en lo que va del 2020 sumaron US$ 41.490 millones, con una caída del 12,6% interanual, mientras que las compras al exterior alcanzaron US$ 30.378 millones, con un retroceso de 21%, informó el Indec.Respecto a las importaciones, los diez principales productos concentraron el 19,2% del total y fueron: porotos de soja para la elaboración de aceite, US$ 230 millones; vehículos US$ 179 millones; gasoil US$ 81 millones; gas natural US$ 74 millones; urea US$ 58 millones; circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos US$ 57 millones; fosfato monoamónico US$ 42 millones; herbicidas US$ 38 millones y tractores de carretera para semirremolques US$ 33 millones.Durante septiembre, el intercambio con el Mercosur como bloque arrojó un saldo negativo de US$ 217 millones. Las exportaciones alcanzaron US$ 967 millones y resultaron 4,7% inferiores a las de septiembre de 2019, debido a una caída principalmente en las ventas de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), y en menor medida, de Productos Primarios.El 79,9% de las exportaciones al bloque fueron destinadas a Brasil; 11,4%, a Uruguay; 8,0%, a Paraguay; y 0,7%, a Venezuela.Las importaciones desde el Mercosur alcanzaron los US$ 1.184 millones, un 28,7% superiores las del mismo mes del año anterior.El 76,3% de las importaciones desde el Mercosur provinieron de Brasil; 20,9%, de Paraguay; y 2,8%, de Uruguay.En septiembre, el comercio con el Mercosur representó 20,5% de las exportaciones totales y 28,7% de as importaciones totales.En cuanto al comercio con la Unión Europea, el intercambio arrojó un superávit de US$ 161 millones. Las exportaciones totalizaron US$ 765 millones, con una disminución de 13% interanual.En septiembre, el comercio con la Unión Europea representó 16,2% de las exportaciones totales y 14,6% de las importaciones totales.Con Estados Unidos, México y Canadá, integrantes del TLC-Nafta, el intercambio registró un saldo negativo de US$ 93 millones. Las exportaciones alcanzaron US$ 354 millones, con una caída respecto de septiembre de 2019 de 23,4%. Las importaciones disminuyeron 31% para sumar US$ 446 millones.