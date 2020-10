AMPLIAR Argentina contra el Hambre

22/10/2020 - Ciencia y Tecnología contra el Hambre

Está abierta la convocatoria "Ciencia y Tecnología contra el Hambre"

Buscan impulsar y fortalecer la integración del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales, vinculados a soluciones para el acceso a la alimentación y al agua segura, así como al abordaje de la vulnerabilidad socio-ambiental, a la planificación nacional y local de las acciones comprendidas en el Plan Nacional "Argentina contra el Hambre".

Desde la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica (SCAIT) de la UNT informan que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, ambos de la Nación, lanzaron la convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el Hambre”.El objetivo de esta convocatoria es impulsar y fortalecer la integración del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales vinculados a soluciones para el acceso a la alimentación y al agua segura, así como al abordaje de la vulnerabilidad socio-ambiental, a la planificación nacional y local de las acciones comprendidas en el Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”. (link del Plan Nacional y normativa: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resolucion-8-2020-333848/texto ).Se pretende, con esta convocatoria, contribuir desde el sector científico-tecnológico a potenciar las acciones públicas, que busquen revertir problemáticas como la malnutrición infantil, la emergencia alimentaria y la pobreza en todo el territorio nacional.Link a la convocatoria: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/convocatorias-mincyt/cytcontraelhambre Se podrán presentar proyectos a través de tres modalidades. En cada caso, las propuestas deberán ser precisas y orientadas a reforzar las capacidades nacionales, regionales y locales con soluciones tangibles -por medio de entregables concretos-, en el menor plazo posible y con alto impacto en el marco de la estrategia del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”.ModalidadesA. “Tecnología y producción de alimentos”. Los fondos solicitados por proyecto tendrán como máximo un valor en pesos argentinos equivalente a U$S 200.000 (doscientos mil dólares estadounidenses). Duración máxima de 12 (doce) meses.B. “Tecnología para acceso al agua y saneamiento”. Los fondos solicitados por proyecto tendrán como máximo un valor en pesos argentinos equivalente a U$S 200.000 (doscientos mil dólares estadounidenses). Duración máxima de 12 (doce) meses.C. “Proyectos de investigación y desarrollo orientados”. Los fondos solicitados por proyecto tendrán como máximo un valor de $ 2.000.000 (dos millones de pesos argentinos). Duración máxima de 24 (veinticuatro) meses.Los proyectos deberán ser presentados por grupos de investigación pertenecientes a instituciones del sistema científico-tecnológico, y podrán vincularse o asociarse, para su desarrollo y aplicación, con sectores productivos, empresas de base tecnológica (EBT), de la economía social, organizaciones de la sociedad civil y/o del sector público nacional, provincial o local.Se deberán incluir los siguientes documentos:1) Formulario presentación de proyecto en función de cada modalidad A, B o C. Obligatorio.2) Aval del/la representante legal de la IB. Obligatorio.3) Aval/es de potenciales adoptantes de los desarrollos que son objeto del proyecto. No obligatorio.Los investigadores y las investigadoras responsables de los proyectos solo podrán presentar una propuesta (en una sola modalidad); por su parte, las Instituciones Beneficiarias podrán realizar más de una presentación.Fecha de apertura de la convocatoria: 16 de octubre de 2020.Fecha de cierre de la convocatoria: 16 de diciembre de 2020.Fecha de publicación de resultados: enero/febrero de 2021 (estimada).Información:y por correo electrónico a cytcontraelhambre@mincyt.gob.ar