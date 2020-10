22/10/2020 - Vuelos

Protocolos y alegría de pasajeros en el primer vuelo en pandemia

Como estaba previsto, en la tarde de ayer a las 19 arribó proveniente de Ezeiza -con 96 pasajeros- el primer vuelo de cabotaje a la provincia tras un parate de siete meses debido a la pandemia de coronavirus. Por este motivo, en el aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo, en medio de protocolos y arduos trabajos del Sistema Provincial de Salud, los pasajeros manifestaron alegría por la posibilidad de llegar a la provincia. A las 20, en tanto, estaba prevista la partida del vuelo de Tucumán a Ezeiza, con 100 pasajeros.

Rubén fue uno de los pasajeros que llegó a la provincia en el primer vuelo y manifestó. “Estoy contento de que se pueda viajar. En este caso pude venir por un caso de salud de un familiar. Es muy bueno poder volver. Me hice el hisopado y saqué pasajes sobre la hora. Nos brindaron recomendaciones, tener todo el tiempo el barbijo y mantener la distancia”. En tanto que Natalia comentó: “Soy de los Valles Calchaquíes, volví por razones de salud y es la primera vez que viajo en avión. Fue un viaje hermoso. Nos brindaron indicaciones sobre el buen uso del barbijo. Ahora debo hacer la cuarentena”.Desde el Sistema Provincial de Salud, la bioquímica Marisa Díaz, quien estuvo colaborando con los médicos centinelas, explicó que “se hizo un seguimiento a los pasajeros que llegaron, con test de anosmia, control de temperatura, con preguntas exhaustivas sobre sintomatología y colaboré en la interpretación para realizar o no, según el caso, el test de antígeno rápido, para el cual hay diversos requisitos”. En tanto que Salvador Sal, coordinador de los operativos de Salud en el Aeropuerto, dijo que la jornada “tuvo muchos matices, es el primer vuelo que llega en plena pandemia. Controlamos a los pacientes, viendo si tienen el PCR y la declaración jurada de Salud. Controlando así si el paciente cumple con los requisitos o no”. Según se informó, se hicieron en el aeropuerto 12 pruebas de PCR y ocho antígenos rápidos.En este sentido, Sebastián Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo, manifestó satisfacción por la esperada jornada de hoy. “Es importantísimo, es un puntapié inicial para que, cuando nuestra situación sanitaria cambie para mejor, esto habilite mayor cantidad de frecuencias y de a poco podamos planificar la temporada de verano”, afirmó el funcionario. En cuanto a los requisitos que deberán cumplir los pasajeros, Giobellina señaló que “cada provincia es autónoma en cuanto los requerimientos”. “En Tucumán lo que se pide es un PCR no detectable, con 72 horas de antelación previo al vuelo. O en el caso de ya haber tenido Covid, el certificado médico correspondiente. Además se solicita una declaración jurada en donde el pasajero especifica, entre otros puntos, el lugar y tiempo de residencia en el destino y el motivo del viaje”. Otro de los requisitos que deben cumplir los viajeros es la presentación del Certificado único habilitante para circulación Emergencia Covid 19, que otorga el Gobierno de la Nación, para acreditar así que la persona forma parte de los grupos esenciales autorizados para el desplazamiento por el territorio nacional. Este permiso se gestiona en https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite