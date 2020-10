AMPLIAR Operativo en Yerba Buena

22/10/2020 - Prevención

Dengue: Megaoperativo donde encontraron huevos del mosquito

La ministra de Salud Pública de la provincia, Rossana Chahla, participó del operativo de control focal que se realizó en la localidad de Yerba Buena y que abarcó más de 9 manzanas alrededor de Plaza Vieja, con el objetivo de prevenir la proliferación de mosquitos Aedes aegypti adultos, en puntos donde se encontraron huevos del insecto.

La estrategia que posibilitó el hallazgo ha sido implementada desde abril de este año por parte de la Dirección de Salud Ambiental del Sistema Provincial de Salud, en conjunto con la Universidad de Ciencias Naturales. La misma consistió en el emplazamiento de ovitrampas en diferentes puntos de la provincia, para su posterior observación, análisis y detección precoz de los primeros huevos del mosquito transmisor del dengue.“Ayer nos comunicaron, en el contexto de este trabajo, que se detectaron en una de las ovitrampas huevos de Aedes aegypti. Tenemos estas ovitrampas en muchos lugares y van renovándose cada semana para ser estudiadas y ayer fue la primera vez que nos dio positivo. Ante esta situación y en este caso puntual sabemos el primer lugar en el que aparecieron los huevos y estamos trabajando para poder sacar todo aquello que pueda favorecer el desarrollo de la larva, aún más considerando las lluvias de estos últimos días que facilitan la eclosión de los huevos, que salga la larva y aparezca el mosquito”, explicó la ministra.Al tiempo la titular de la cartera sanitaria resaltó que durante la jornada no se realizaron fumigaciones, sino un intenso operativo de descacharreo y uso de larvicida que mata a la larva impidiendo el desarrollo del vector adulto. “Los vecinos están muy bien predispuestos, así como los gobiernos locales a los que les pedimos la georeferencia especialmente de lugares donde debemos hacer mucho hincapié como las casas abandonadas, obras en construcción, talleres y gomerías”, agregó.En ese sentido Chahla sostuvo que para este año y principios del próximo se prevé continúe la presión epidemiológica del dengue especialmente en Sudamérica, por lo que llamó a toda la sociedad a tomar conciencia, especialmente en prevención: “Este es el momento y permanentemente haremos monitoreo en distintas zonas, de acuerdo a los resultados que arrojen las ovitrampas. El dengue es una enfermedad re-emergente en el mundo y que viene en ascenso en los últimos años, es decir que vuelve a aparecer, sobre todo en países de clima subtropical; la única medida costo-efectiva es hacer esta tarea todos juntos, en las casas y afuera” afirmó mientras comentó todavía no tenemos casos de dengue a nivel local.La directora General de Salud Ambiental, Julieta Migliavacca, detalló que el operativo abarcó más de 9 manzanas alrededor de la Plaza Vieja de Yerba Buena, donde se detectó el sensor positivo: “La ovitrampa es un dispositivo que sirve para atraer la oviposición de las mosquitas que ponen los huevos de Aedes aegypti. En este lugar se detectó presencia en uno de nuestros sensores, entonces salimos a buscar y eliminar los criaderos de la zona“, dijo la profesional.En la oportunidad participaron equipos del Área Operativa Yerba Buena, agentes sanitarios, las Brigadas de Control Vectorial de la Provincia y de Nación, quienes se abocaron a dar vuelta recipientes, la eliminación de cacharros e inservibles y en los lugares en los que no se puede hacer eso para descartar agua acumulada, procedieron a la aplicación de un larvicida biológico de control químico que tiene una residualidad de 15 días.“Visitamos tanto viviendas como negocios, talleres y gomerías. Trabajamos sobre los fondos y los jardines principalmente, que son lugares donde con las primeras lluvias vamos a tener cantidades de agua acumulada. Si tienen estos recipientes les mostramos como los damos vuelta y les explicamos cómo seguir”, detalló Migliavacca y aclaró que la fumigación mata al mosquito adulto que ya está volando, por lo tanto esa es una acción de contingencia cuando ya se produjo un brote de dengue. Actualmente se debe priorizar la prevención del vector que va a transmitir la enfermedad.“Si eliminamos los criaderos no vamos a tener mosquitos. Todos los días estamos realizando esta labor en distintos lugares de la provincia y sobre todo en el Gran San Miguel de Tucumán que ha sido la zona más golpeada por el dengue en el último brote”, concluyó.