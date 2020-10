AMPLIAR La derecha chilena se moviliza

22/10/2020

"MeNiego", la derecha pinochetista se abandera del rechazo al plebiscito

Si se cumplen los pronósticos y el domingo gana el voto "Apruebo", tanto la oposición como la derecha se dirán victoriosos. Porque con el acuerdo pactado en noviembre en el Congreso, la clave de esta consulta popular no es la pregunta "Apruebo o rechazo", sino la cuestión que subyace a la segunda papeleta: quienes redactarán la nueva Constitución de Chile.

A solo días del plebiscito constitucional en Chile, RFI entrevistó a Antonio Vázquez, líder del Partido Republicano, una agrupación que aboga por el rechazo al cambio de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Los elegidos para una Convención Constitucional, como proponen los sectores opositores, o una Convención Mixta cuya mitad estaría compuesta por parlamentarios, como defiende la centroderecha. En este intríngulis político, la campaña por el rechazo se ha ido desdibujando.

RFI Antonio Vázquez, secretario general del Partido Republicano. Ustedes se mantienen firmes en su "me niego al plebiscito". ¿Por qué negarse? ¿Por qué no se debe dirimir en las urnas si se redacta o no una Constitución que reemplace a la actual heredada por la dictadura?

Antonio Vázquez Hay varios motivos. Yo no creo en la violencia como forma de acción política. Yo creo, por el contrario, que en democracia tenemos que dejarle ese tipo de decisiones a los votantes por medio de la cultura.

RFI Indudablemente que esto arrancó con un estallido social que generó una violencia inusitada, pero también es cierto que un mes después, en noviembre, en el Congreso se pactaba el darle una solución política a ese estallido a través de un plebiscito, a través de las urnas. ¿No fue justamente este acuerdo la manera de transformar esa violencia y pasar al escenario donde la política es la que se instala?

Antonio Vázquez Si entra un tipo armado a mi casa y me amenaza con una pistola, yo voy a estar dispuesto a entregarle ciertas cosas que en condiciones normales no estaría dispuesto a entregarlo. Con tal de que no jale el gatillo. Lo que pasó en Chile fue eso, un estallido de violencia brutal, una pistola en el pecho y un grupo de parlamentarios que creyó que con un acuerdo constitucional estaban comprando una póliza de garantía contra la violencia. Y lo que no sabían era que esa póliza de garantía no cubría absolutamente nada. La noche de ese acuerdo fue una de las más violentas, como las siguientes, la del 16 al 17 de noviembre, fueron los días más violentos del 18 de octubre en adelante. Este proceso surge de la violencia.

Lo segundo es que creemos que es profundamente inmoral poner en riesgo la salud de la población desarrollando un proceso electoral en medio de esta pandemia. Nosotros propusimos meses atrás juntar todas las elecciones del próximo año a fin de año. Juntar todo en la última elección que es la presidencial en noviembre. O sea mover la elección de alcaldes, concejales de gobernadores. Mover todas las elecciones para noviembre para tener lo más resuelta posible la situación de la pandemia y no poner en riesgo la salud de la población. Cómo es posible que le digamos a los chilenos que no pueden ir a trabajar, pero sí pueden ir a votar no pueden ir a trabajar en una oficina donde trabajan cinco personas, pero sí pueden hacer una fila con cientos, con miles de personas en un local de votación. Entonces nosotros pasamos de una situación de violencia extrema a una situación de cuarentena para poder controlar el virus. Pero eso provocó un perjuicio muy grande en la población. Eso provocó que tengamos hoy en día más de tres millones de personas que han perdido su trabajo. Entonces, ¿hoy Chile necesita jugar a la política? Yo creo que no. Lo que Chile necesita es recuperar la seriedad, recuperar el sentido común, volver a crear empleo, volver a permitirle a esas personas que hoy día no tienen cómo llegar a fin de mes, no tienen cómo pagar la cuenta de la luz, la cuenta del agua, no tienen cómo llenar el refrigerador. Que les demos certezas para poder volver a trabajar.