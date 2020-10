AMPLIAR Aerolínea de bajo costo

20/10/2020 - Vuelos

Tucumán suma una opción bajo costo para volar a Buenos Aires

La reapertura de los aeropuertos argentinos llegó con otra buena noticia para Tucumán: la aerolínea de bajo costo JetSmart ofrecerá tres viajes semanales entre nuestra provincia y Buenos Aires, por lo menos hasta el 30 de octubre. A partir de noviembre, se anunciará un nuevo cronograma de frecuencias.

“Esto significa mayor conectividad para la provincia. Es una excelente opción que nos permite tener más alternativas y frecuencias a las personas habilitadas a viajar”, indicó el presidente del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), Sebastián Giobellina.Viernes 23 de octubre, a las 11: Buenos Aires – Tucumán.Viernes 23 de octubre, a las 17: Tucumán – Buenos Aires.Martes 27 de octubre, a las 7: Buenos Aires – Tucumán.Martes 27 de octubre, a las 13: Tucumán – Buenos Aires.Viernes 30 de octubre, a las 7: Buenos Aires – Tucumán.Viernes 30 de octubre, a las 13: Tucumán – Buenos Aires.De esta manera, JetSmart se suma a Aerolíneas Argentinas, que anunció su primer vuelo en nuestra provincia para el próximo jueves 19, conectando al Benjamín Matienzo con el aeropuerto internacional de Ezeiza.Se recuerda que el turismo interno no está habilitado, y que estos vuelos están destinados exclusivamente a personas que formen parte de los grupos esenciales autorizados por el Gobierno Nacional.• Certificado único habilitante para circulación – Emergencia Covid 19: entregado por el Gobierno de la Nación. Es aquel que certifica que la persona forma parte de los grupos esenciales autorizados para el desplazamiento por el territorio nacional, y se gestiona en https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite • Declaración Jurada de Salud de pasajeros y tripulación: en la misma aseguran no tener síntomas compatibles con COVID 19. Se deberá descargar de la página del COE, https://coe.tucuman.gov.ar/ • Prueba RT-PCR no detectable para COVID: se debe realizar en cualquier centro médico, público o privado, del lugar de origen, dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje.• En caso de haber padecido COVID-19, certificado médico que acredite su recuperación. Según informó el ministerio de Salud de Tucumán, el mismo puede gestionarse a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), ingresando en https://sisa.msal.gov.ar/sisa/. En este sitio, la persona deberá generar una cuenta de usuario que le permitirá acceder al certificado que posteriormente será requerido.