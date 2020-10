AMPLIAR Alegría contagiosa en las calles bolivianas

20/10/2020 - Presidenciales de Bolivia

Datos oficiales confirman la victoria de Arce al superar el 50% de los votos

Al escrutarse el 77.26% de las actas computadas, con datos oficiales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, registra una preferencia del 52.77%, seguido por Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con 30.14% de los votos emitidos.

Más abajo está Fernando Camacho de Creemos con el 14.98%. Chi Hyun Chung del Frente Para la Victoria (FPV) con 1.56% y Feliciano Mamani de PAN BOL con 0.51%

Sobre el voto en el exterior, al 86.9% de actas computadas, el candidato Luis Arce tiene la mayor preferencia con un 68.3% de los votos emitidos por electores fuera del país, seguido de Carlos Mesa que registra un 17%.

En tanto, el presidente del TSE, Salvador Romero, informó que la afluencia a las urnas de las 7.332.926 personas habilitadas para votar fue del 87%.

Romero agregó que todavía no se fijó una fecha para la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades, pero que debería realizarse para mediados de noviembre. En tanto, ante el lento conteo oficial de votos y las definiciones cerradas para la asignación de senadores departamentales, el ex presidente Jorge Quiroga pidió a las agrupaciones políticas Comunidad Ciudadana y Creemos, coordinar el control a los conteos en todo el país, ya que cuatro escaños en el senado aún no están bien definidos.

"Están en juego cuatro senadores que determinaran si el MAS acaba con 18 o hasta 22 escaños de los 36 del Senado", dijo Quiroga a El Diario.

Según lo expuesto por Quiroga, en los departamentos de Cochabamba y Potosí, la agrupación CC puede llegar a obtener un segundo senador arrebatando al MAS la posibilidad de obtener un tercer escaño.

Lo mismo ocurre en Santa Cruz, donde CC podría lograr un senador, evitando que el partido de Arce logre una segunda senaduría y también en Beni donde está en juego el segundo senador del partido de Carlos Mesa.

Por otra parte, Estados Unidos felicitó hoy a la fórmula presidencial del MAS, integrada por Arce y David Choquehuanca, por la victoria del domingo, informó el portal de noticias Erbol.

El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Michael Kozak, felicitó a través de Twitter al "presidente electo de Bolivia, Luis Arce; al vicepresidente electo, David Choquehuanca, y al pueblo boliviano por su voto pacífico".

"Esperamos trabajar con el gobierno electo para promover la prosperidad económica, los derechos humanos y la libertad de prensa", agregó.

Kozak, subsecretario interino del Departamento de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, ya había felicitado al gobierno boliviano por la realización de "elecciones pacíficas, inclusivas y transparentes".

En el último año, las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia se intensificaron por iniciativa de la expresidenta interina Jeanine Añez, quien le otorgó un fuerte giro a la política exterior del exmandatario Evo Morales y se acercó a Washington.