Pepe Mujica renuncia al Senado y se retira de la política activa

La pandemia de coronavirus precipitó la decisión del exmandatario de 85 años, que padece una enfermedad autoinmune. "Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía", escribió Mujica en una carta leída este martes en sesión extraordinaria del Senado. "Me ha echado la pandemia", agregó.

Mujica, uno de los principales dirigentes del izquierdista Frente Amplio (FA) y quien llegó a presidente siendo uno de los políticos más populares y a la vez más resistidos del país por su pasado guerrillero, tuvo una enorme proyección internacional, principalmente por su estilo alejado de protocolos y sus discursos en plataformas globales volcados a valores humanos poco usuales en el lenguaje político.

"Pepe" Mujica dejó un mensaje claro que acompaña a su renuncia: "triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae".

"Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida", sentenció el exmandatario sobre su renuncia al escaño de senador, algo que ya había anunciado meses atrás y que ratificó en la jornada de las elecciones departamentales y municipales, celebradas el 27 de noviembre.

No se retira solo

Asimismo, ayer martes presentó también su renuncia al Senado otro expresidente, Julio María Sanguinetti (1985-1900 y 1995-2000), del Partido Colorado (PC, centro).

"Por la presente vengo a renunciar al cargo de senador que actualmente ocupo (...). Me motiva principalmente la necesidad de atender la secretaría general del Partido Colorado, mis actividades periodísticas y corresponsalías editoriales", escribió en su carta de renuncia leída en una sesión extraordinaria del Senado.

