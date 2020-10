19/10/2020 - Programa federal Municipios de Pie

Fernández presentó un programa asistencial a municipios por 1.086 millones de pesos

El presidente encabezó este lunes la presentación del programa federal Municipios de Pie, para impulsar la economía, la integración regional y la inclusión social en todo el territorio nacional.

El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes la presentación del programa federal Municipios de Pie, destinado a la asistencia directa a intendencias por un monto de 1.086 millones de pesos para impulsar la economía, la integración regional y la inclusión social en todo el territorio nacional.Fernández dijo que la ayuda no discrimina a los municipios por el color político y aseveró que "nos ha tocado gobernar en un tiempo muy difícil, donde la unidad de todos nosotros es importantísima para que la Argentina levante cabeza".Al hablar desde la Quinta de Olivos ante 160 intendentes e intendentas de todo el país que se comunicaron por videoconferencia, y acompañado por el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, el presidente subrayó que "no importa de dónde vienen, si son radicales, si son socialistas, si son peronistas o son independientes o son de Cambiemos"."Lo único que quiero saber es si quieren el mismo país que yo, que es un país más justo, más solidario y más integrado; si es así abracémonos y caminemos juntos", aseveró el mandatario, informó en un comunicado la Casa Rosada.Durante su intervención, enfatizó que el programa "tiene como último propósito ayudar a los intendentes a gobernar mejor sus ciudades y sus pueblos, que puedan llegar los recursos directamente a esos municipios, que puedan disponer de esos recursos para las cosas que más necesitan y puedan resolverlas"."A ustedes este plan les está cambiando la vida, y eso es lo que le planteé a Wado: 'Andá a preguntar a cada municipio qué es lo que necesitan, cómo podemos ayudarlos a concretar sus urgencias inmediatas'", sostuvo, según se informó oficialmente.El mandatario además destacó la tarea de los intendentes "porque cuando un vecino tiene un problema no viene a golpear la puerta del Presidente, va a golpear la puerta del intendente y es al intendente al que le piden la solución de los problemas más inmediatos".Por su parte, De Pedro remarcó que "este programa busca unir el proyecto federal con necesidades concretas y específicas que cada municipio tiene"."El proyecto de una Argentina federal tiene que ver con una Argentina que dé igualdad de oportunidades en cada uno de los rincones de nuestro país, y esas oportunidades tienen que ver generalmente con poder acceder a un trabajo digno, a una vivienda digna y a una educación digna", expresó.Participaron además de la presentación del programa el secretario de Municipios, Avelino Zurro; el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles; la directora de Asuntos Municipales, Johanna Fare, y la directora del Observatorio Municipal, Mariana Alcoba.La iniciativa, articulada a través de la Secretaría de Municipios y la Subsecretaría de Relaciones Municipales de la cartera de Interior, brinda asistencia técnica y financiera para la adquisición de equipamiento, insumos y otros bienes de capital para potenciar el rol de cada comuna.Los gobiernos locales que forman parte del programa fueron seleccionados de acuerdo a una construcción del Índice Federal de Inequidad Territorial (IFIT), e incluyen 24 municipios de la provincia de Buenos Aires, 52 de la zona centro del país, 14 de la región cuyana, 23 del Noreste, 14 del Noroeste, 23 de Patagonia norte y 10 de Patagonia sur.Pertenecen a las provincias de Buenos Aires (24); Córdoba (23); Entre Ríos (15); Santa Fe (14); La Rioja (2); San Juan (1); Mendoza (5); San Luis (6); Chaco (13); Corrientes (10); Catamarca (1); Jujuy (6); Salta (2); Tucumán (5); La Pampa (1); Neuquén (12); Río Negro (10); Chubut (7); y Tierra del Fuego (3).