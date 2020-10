AMPLIAR El Ministro de Economía, Martín Guzmán

Facilitan la operatoria del dólar en el Contado con Liquidación y licitan bonos por US$ 750 millones

Los motivos de estas nuevas disposiciones obedecen a que “las regulaciones implementadas el 15 de septiembre han tendido a reducir la liquidez del mercado, ocasionando una volatilidad que resulta dañina para el proceso de formación de expectativas”, explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de un comunicado.

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció este lunes una serie de medidas tendientes a agilizar la operatoria con dólares en el mercado de Contado Con Liquidación (CCL), y reducir así la presión sobre la cotización de la divisa que se viene registrando en las últimas semanasPara revertir esa falta de operaciones, la Comisión Nacional de Valores reducirá a 3 días en todos los períodos de permanencia vigentes de valores negociables, en lugar de los 5 días que tenía en la actualidad, lo que permitirá favorecer el proceso de intermediación para incrementar la liquidez de instrumentos locales.En simultáneo, el Banco Central derogará el punto 5) de la Comunicación A7106, para fomentar la operatoria de emisiones locales en mercados regulados argentinos.Además, el Ministerio de Economía licitará bonos por US$ 750 millones los días 9 y 10 de noviembre, con liquidación el viernes 13 del mismo mes.Para Economía “este conjunto de acciones permitirá dotar de mayor previsibilidad y volumen al mercado financiero, interactuando de manera virtuosa con la generación de un sendero económico consistente y sostenible”.Para la cartera económica, en las últimas semanas se ha observado "un deterioro de las expectativas que no se condice con el proceso de normalización que se ha venido llevando adelante".A pesar del contexto que impone la pandemia, el Ministerio destacó que en 2020 existe "un robusto superávit comercial que también se proyecta hacia 2021", en tanto que la deuda pública en moneda extranjera, tanto emitida bajo legislación externa como local fue completamente reestructurada".Como parte de este contexto descripto por el gobierno, se resaltó que el país sólo pagará en 2021 USD 154 millones a sus acreedores con instrumentos de mercado."El mercado de deuda pública en pesos ha sido normalizado", enfatizó el comunicado de esta tarde, al señalar que además "aportó recursos valiosos en los últimos meses de emergencia y jugará un papel muy importante en el proceso de convergencia hacia la consistencia macroeconómica".A la vez, el Gobierno trabaja en la refinanciación de la deuda con el fondo Monetario Internacional bajo los mismos criterios de sostenibilidad que oportunamente se consideraron para la reestructuración de los títulos públicos, diálogo que se insistió atraviesa "una etapa de interacción constructiva".Las medidas anunciadas se dan en momentos en que la cotización del dólar para la venta al público cerró este lunes en $83,21 en promedio, con una suba de un centavo respecto al cierre del viernes, en tanto el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la actividad bursátil, avanzó 0,2%, a $ 165,64.Por su parte, el denominado dólar MEP anota un alza de 1,4%, en $ 154,23 por unidad, mientras que en el segmento mayorista, la divisa estadounidense sumó seis centavos desde su último cierre, en $ 77,58.El viernes pasado, el titular de Economía reconoció que “se han generado expectativas que explican en la brecha” en el tipo de cambio “pero no representa la realidad argentina” y expresó el trabajo par que el tipo de cambio oficial "evolucione de la mano de los precios".En ese marco, Guzmán anticipó las medidas al señalar que “control tras control, el mercado CCL, se ha ido achicando y se volvió más volátil"."¿Nos importa que haya un mercado de transacciones financieras de pesos contra dólares? La respuesta es que sí. Si es un mercado chiquito es muy volátil y afecta a las expectativas. Vamos a facilitar esas operatorias”, había anticipado en el foro empresario.