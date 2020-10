AMPLIAR Dra. Daniela Principi, Coordinadora del Equipo de Implantes Auditivos del Grupo Oroño y referente de MED-EL

La brecha de género en medicina: ¿todavía hay especialidades "de hombres"?

La Dra. Daniela Principi, Coordinadora del Equipo de Implantes Auditivos del Grupo Oroño y referente de MED-EL, es una de las primeras mujeres en seguir la especialidad de otorrinolaringología y la única especialista rosarina de su género que se dedica a la colocación de implantes cocleares y otros dispositivos implantables. En este sentido, la profesional opina sobre la brecha de género en esta especialidad y comparte su experiencia.

En los últimos años fuimos testigos del avance de las mujeres en el campo de la medicina, también conocido como “feminización de la medicina”, un proceso que comenzó en los años 90’, cuando se registró una paridad de género en los estudiantes de esta carrera. A partir de entonces el número de mujeres en las aulas siguió ascendiendo hasta la actualidad.Sin embargo, tal como se manifiesta en nuestro lenguaje cotidiano, históricamente la medicina fue una profesión desarrollada por hombres y, en muchas especialidades, aún continúa siendo de esta forma.En este sentido, según la REFE (Red Federal de Profesionales de la Salud), en Nación hay 5.919 cirujanos matriculados, de los cuales 1.081 son mujeres. Asimismo, la brecha va disminuyendo según la franja etaria: mientras que en la franja de 50/59 años hay 942 hombres y 140 mujeres, en la franja de 30/39 hay 711 hombres y 392 mujeres.Una de las especialidades en donde la brecha de género se hace más notoria es la otorrinolaringología y la implantología. Según datos proporcionados por la empresa de soluciones auditivas MED-EL, sólo 3 de cada 10 especialistas son mujeres.“Si bien antes ciertas profesiones eran ocupadas mayoritariamente por hombres, como la medicina, y otras por mujeres, lentamente estos patrones se fueron modificando porque los paradigmas de la sociedad están cambiando, permitiendo a cada ser humano encontrar una mayor libertad de elección. En principio, este cambio es notorio en las especialidades no quirúrgicas, mientras que en el ámbito de la cirugía aún se observa una preponderancia de hombres”, plantea la Dra. Daniela Principi, la única especialista mujer que se dedica a la colocación de implantes cocleares y otros dispositivos implantables en la ciudad de Rosario.La Dra. Principi, una de las primeras mujeres que se atrevió a seguir una especialidad por aquel entonces considerada “de hombres”, remarca que, a pesar de que el género femenino no era bienvenido en el campo de la otorrinolaringología, pudo afrontar todos los obstáculos y terminar sus estudios. “Hoy en día me gusta animar y apoyar a todas las mujeres que quieren unirse a esta bella profesión recibiendo sus consultas y ayudándolas a resolver sus dudas”, dice la profesional.“Estoy convencida de que la calidad del trabajo desarrollado es directamente proporcional con la pasión que se tiene por el mismo. Lo mejor que puede pasarles a los pacientes es tener especialistas que amen su profesión, sean hombres o mujeres”, concluye la Dra. Daniela Principi, Coordinadora del Equipo de Implantes Auditivos del Grupo Oroño y referente de MED-EL.