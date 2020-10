AMPLIAR CEPLA de Villa Alem

18/10/2020 - Adicciones

Estudiaron situaciones de consumo en el contexto de pandemia

El Observatorio de Drogas, que depende de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, presentó esta mañana los datos preliminares de un relevamiento llevado adelante en los distintos CEPLA durante el periodo de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Los resultados fueron informados esta mañana al ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, y el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Matías Tolosa por la directora del Observatorio, Carolina Caillou , en el CEPLA de Villa Luján. También acompañó el director de Asistencia, Braulio Fanlo.Al respecto, Yedlin indicó que “Hemos escuchado con mucho interés un estudio sobre el consumo y las modificaciones o no de consumo en relación al distanciamiento social”. Agregó que “ha sido muy interesante ver como la población específico de estudio, que es la que concurre al CEPLA, que está o tiene familiares en situación de consumo, manifestaba cosas similares a la población en general, con sensaciones de angustia, ansiedad y frustraciones que han ido pasando durante este periodo, lo que es lógico”. Además, dijo que “pensamos que iba a haber más modificaciones respecto al consumo y ha pasado como con el resto de la población, donde hubo un aumento del consumo de alcohol y de psicofármacos”.Los CEPLA están funcionando en la modalidad presencial solo para las atenciones profesionales de las personas en situación de consumo, y de manera remota también”, expresó. Tras agradecer al gobernador Juan Manzur haber posibilitado la apertura de los Centros, manifestó que “toda la sociedad está viviendo momentos extraordinarios, con muchas ansiedades y preocupaciones, porque los enfermos y las personas que han muerto por COVID dejan de ser números para ser nombres de gente que uno conoce”.No obstante, dijo que “esto va a pasar, vamos a tener menos enfermos, la ciencia va a vencer y con la vacuna será otra realidad pero hasta que esto pase, seamos más pacientes, prudentes, tolerantes, solidarios y empáticos con el que está enfermo y saquemos lo mejor de nosotros para transitar esta época con la mayor paz social posible”.A su turno, Tolosa, sobre el estudio, afirmó que “el trabajo se puso en marcha para estudiar la perspectiva y la sensación de la gente en relación a las medidas en el marco implementación de la pandemia en el marco del aislamiento. Nosotros entendemos que es importante sistematizar la información que va a permitir seguir generando dispositivos acorde a la demanda y a la necesidad”.Siguiendo los marcos estrictos de los protocolos del COE, los CEPLA están abiertos y pedimos en la medida que se pueda con turnos previamente dados para evitar el conglomerado de gente”, cerró. Caillou explicó que “el objetivo del estudio era indagar en la población que asiste a los Ceplas, cómo transitaron el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio entre el 20 de marzo y fines de mayo”. “Se indagaron diferentes áreas como el afectiva, los sentimientos durante ese periodo, aspectos vinculares, esto es, cómo eran las relaciones antes del aislamiento y cómo fueron después”, expresó Tolosa.Amplió que “también se investigó sobre los patrones de consumo, si hubo cambios en las sustancias o frecuencias y la disponibilidad, es decir, si resultó más difícil conseguirlas”. “Logramos recabar información muy rica, que va a servir para pensar y repensar el trabajo que se hace en los CEPLA”, concluyó.Por su parte, la psicóloga Luisa Fernández, de los CEPLA, contó que “en este contexto de pandemia surgió la necesidad de seguir brindado atención y también la virtual, que tuvo mucha adherencia en los pacientes que están con alguna comorbilidad y no se pueden trasladar”. Finalmente, destacó que “hubo buenos resultados porque se adaptaron bien, cubrimos nuestras expectativas y eso permite no discontinuar el proceso y que los pacientes se sigan sintiendo acompañados en este momento”.