16/10/2020 - Vuelve el fútbol argentino

Atlético Tucumán esta en la zona 1 de la Liga Profesional de Fútbol

El fútbol argentino regresará a partir del 30 de octubre con un nuevo torneo y formato denominado "Copa Liga Profesional 2020", impulsado por la Liga Profesional, luego del sorteo efectuado en el predio de la AFA que estipuló seis zonas para los 24 equipos.

La AFA recibió en su casa a dirigentes y jugadores del fútbol local al aire libre, bajo el sol, con las normas de seguridad en materia de salud sobre una de las canchas, para las instancias del sorteo que confirmó la vuelta del fútbol argentino a pesar de la pandemia de coronavirus.Las apariciones de los copones en primer lugar determinaron el destino de los cabeza de serie (River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo y Vélez) y luego se integró al resto.Los grupos quedaron definidos por: Racing, Atlético Tucumán, Arsenal y Unión (Grupo 1); Independiente, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Colón de Santa Fe (Grupo 2); River, Godoy Cruz, Banfield y Rosario Central (Grupo 3); Boca, Lanús, Talleres y Newell's Old Boys (Grupo 4); San Lorenzo, Argentinos Juniors, Aldosivi y Estudiantes LP (Grupo 5) y Vélez, Huracán, Patronato y Gimnasia LP (Grupo 6).Se jugarán dos ruedas de partidos bajo el sistema de "todos contra todos". Los dos primeros de cada zona se clasificarán a la fase "Campeón de Copa 2020" y los que ocupen el tercer y cuarto lugar pasarán a "Complementación de Copa 2020".En la instancia "Campeón de Copa 2020", los 12 equipos se dividirán en dos grupos de seis que disputarán en una sola rueda. Los dos primeros definirán al campeón, que obtendrá una plaza en la Copa Libertadores, con partido final en cancha neutral.En "Complementación", el ganador enfrentará al perdedor de la fase "Campeón de Copa 2020" para determinar al equipo clasificado a la Copa Sudamericana.La "Copa Liga Profesional 2020" comenzará el 30 de octubre y finalizará el 17 de enero. La fase inicial concluirá el 6 de diciembre. No habrá descensos ni se computarán puntos para eventuales promedios futuros.El presidente de la AFA, Claudio Tapia; el titular de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli; y el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, se manifestaron antes del sorteo. Los tres remarcaron los esfuerzos realizados para el regreso a la actividad, la unidad y la comunicación con el Gobierno Nacional, especialmente con el área de salud."Felicito a cada uno de los dirigentes que acompañaron con firmeza las medidas sanitarias que tomó el Gobierno Nacional. Nadie estaba preparado para vivir lo que vive el mundo. En el peor momento de la pandemia nos preparamos para sobrellevarla", dijo Tapia.Tinelli, con un tono emocionado en el final de su discurso, valoró la "unidad" de la dirigencia en la presentación del nuevo torneo."Estamos todos unidos, es muy bueno. La Liga está en AFA. Agradezco a todos los que trabajaron en la Liga Profesional durante siete meses difíciles, con mucha presión, porque en la calle lo pedían", indicó el presidente de San Lorenzo quien hizo una mención a una leyenda del club como Rodolfo Fischer, fallecido en la jornada de hoy."El fútbol es uno de los capitales simbólicos que tenemos los argentinos y las argentinas. Todas y todos somos hinchas de un equipo, aún si no nos gusta el fútbol, y anunciar la vuelta es un paso hacia la nueva normalidad", manifestó Lammens.El sorteo, con la animación del relator Pablo Giralt y la modelo Luli Fernández, también contó con jugadores de los distintos clubes como Iván Pillud de Racing, Matías Caruzzo de Argentinos, Silvio Romero de Independiente, Leandro Grimi de Huracán, Javier Mascherano de Estudiantes y los gemelos paraguayos Óscar y Ángel Romero, de San Lorenzo.A la cita también acudieron los dirigentes Cristian Malaspina (Argentinos), Ricardo Carloni (Rosario Central), Lucia Barbuto (Banfield), Víctor Blanco (Racing), entre otros.El 16 de marzo se registró el último partido del fútbol argentino hasta el momento con el triunfo de Colón ante Rosario Central por 3 a 1 en el Gigante de Arroyito por la primera fecha de la Copa de la Superliga.La pandemia de coronavirus impuso la suspensión de la actividad que contabiliza siete meses luego de reuniones varias entre dirigentes y autoridades del Gobierno.