16/10/2020 - 19 de octubre

Día Mundial del Cáncer de Mama

Es el tipo de cáncer con mayor incidencia en las mujeres. Sin embargo, el diagnóstico temprano y los controles anuales favorecen la recuperación. Dos investigadoras de Cáncer con Ciencia de Fundación Sales buscan mejorar los resultados de los tratamientos actuales.

Cáncer con Ciencia de la Fundación Sales apoya la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estableció el 19 de octubre como el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama, una jornada para generar conciencia sobre la importancia que revisten los controles preventivos ante el cáncer con mayor prevalencia en las mujeres: anualmente se detectan 73 casos por cada 100.000 mujeres, según la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC).Las doctoras Mariana Salatino y Estrella Levy trabajan en el desarrollo de nuevas terapias para mejorar la vida de las pacientes dentro de programas de investigación de Cáncer con Ciencia de la Fundación SALES y el CONICET.La doctora Salatino, investigadora del CONICET, trabaja en el equipo del doctor Gabriel Rabinovich, y estudia la forma mediante la cual el sistema inmunológico puede dar una mejor respuesta ante la aparición del cáncer de mama. “Nuestro interés se focaliza en saber cómo podemos mejorar el reconocimiento por el sistema inmune del tumor de mama y cómo podemos hacer que las pacientes que tienen cáncer de mama se beneficien con la inmunoterapia. La inmunoterapia se basa en un tratamiento que activa al propio sistema inmunológico para que el tumor y las metástasis sean reconocidos y destruidos”. Así, se observó que la presencia de la proteína Galectina-1 era responsable de que el sistema inmune no pudiera responder frente al ataque de las células cancerosas. “Vimos que si la bloqueamos con diferentes técnicas en el tumor el sistema inmune se activa y frena el crecimiento tumoral y las metástasis en el pulmón, que son un tema crítico en las pacientes con cáncer de mama”, señala Salatino.Pero la experiencia de Salatino con el cáncer de mama no se acota a la investigación, sino que también se le detectó la enfermedad. “Hace 23 años que trabajo en cáncer de mama siempre buscando cómo mejorar su tratamiento, y hace 5 años también fui diagnosticada de cáncer de mama. Siempre me realizaba los controles anuales con mucha rigurosidad, consciente de ello por mi profesión y porque mi mamá había tenido cáncer de mama. Siempre tuve muy en claro que la detección temprana era la que hacía posible la cura, ya que a mi mamá la diagnosticaron a tiempo y se curó y hoy la tengo conmigo. Cuando me diagnosticaron me asusté, no voy a mentir, pero a medida que me hacían estudios los médicos me tranquilizaban diciendo que mi tumor había sido agarrado muy a tiempo y que, así como mi mamá, yo también me iba a curar. Me operaron, me hicieron radioterapia y tomo una medicación diaria. Estoy muy bien y sigo haciéndome controles año a año hasta que me den el alta”, recuerda Salatino y agrega “pasar por esa experiencia me enseñó mucho; yo sabía de moléculas y de ratones, pero enfrentar a la enfermedad me hizo enfocarme más en mis objetivos y ahora tengo más clara mi decisión de que lo que estudio y nuestros avances lleguen a las pacientes y salven vidas”. Desde su experiencia, tanto como paciente como investigadora, Salatino recalca que lo importante es realizar los controles preventivos y la detección temprana.Otra de las investigaciones que también cuenta con el apoyo de Cáncer con Ciencia de la Fundación Sales es la que lleva adelante la doctora Estrella Levy, integrante del equipo del doctor José Mordoh e investigadora del CONICET. Su investigación trabaja sobre el uso de la inmunoterapia como método para el cáncer de mama Triple Negativo y Her 2 positivos. Si bien este tipo de tumores se trata con quimioterapia y/o con terapia dirigida contra Her2, en algunas ocasiones los pacientes no responden al tratamiento.“Los tumores Triple Negativos afectan más a mujeres jóvenes que, si bien responden en principio a la quimioterapia, en muchos casos recaen luego de un tiempo relativamente rápido. En el último tiempo se ha visto que este tipo de tumores podrían ser tratados con inmunoterapia. En el caso de los tumores Her 2 positivos, aun cuando su terapéutica es altamente efectiva, todavía hay pacientes cuyos tumores no responden completamente al tratamiento. El objetivo de nuestro trabajo es el de fortalecer el sistema inmunológico de las pacientes, poniendo el foco en células de nuestras defensas que se llaman Natural Killer (células asesinas naturales) para que el organismo pueda enfrentar con sus propios recursos a estos tumores tan agresivos”, dice Levy.Cáncer con Ciencia de la Fundación Sales mantiene programas de investigación de control de cáncer integrados por destacados científicos argentinos gracias al apoyo mensual de más de 120.000 donantes.