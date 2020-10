16/10/2020 - Mamás

Mamá por dos: los desafíos de la maternidad en parejas de mujeres

En las últimas décadas una serie de luchas de grupos sociales invisibilizados dieron empuje para que la sociedad empiece a cambiar poco a poco algunas de sus estructuras: la Ley de Matrimonio Igualitario, en 2010, la de Identidad de Género, en 2012, y la Ley de reproducción médicamente asistida, en 2013, son tres herramientas que facilitan, a familias no tradicionales, la concreción del deseo de tener un hijo.

Un conjunto de psicólogas especialistas en reproducción asistida ha trabajado para generar contenido útil y práctico para personas que tienen claro su deseo de búsqueda de embarazo, pero que requieren de la reproducción asistida para lograrlo, como las madres solteras por elección y las parejas de mujeres, cuyos casos requieren de donación de semen. Para éstas últimas, se ha creado Mamás², una guía digital que se puede descargar de forma totalmente gratuita desde este link , con el fin que puedan obtener información de cómo iniciar el proceso, cuáles son las opciones y conocer la historia y experiencia de otras familias homoparentales.“Como agentes de la salud, y por sobre todo especialistas de salud en una clínica de reproducción humana asistida, tenemos que favorecer la naturalización de los diferentes modelos familiares”, señaló María Villamil, encargada de la Unidad de Apoyo Psicológico de IVI Buenos Aires. Según Villamil “lo fundamental en la crianza -más allá de cómo esté formada la familia- es el vínculo entre progenitores y niños, la disponibilidad emocional de los adultos, y un contexto social apropiado para el desarrollo psíquico de los hijos”, es decir, nada en la identidad de género de los padres o madres podría representar algún riesgo para la crianza de niños que forman parte de este tipo de familias.Jimena y Eugenia se conocieron en 2010 y dos años después tomaron la decisión de maternar. “No contábamos con los recursos para afrontar un tratamiento de reproducción asistida. Recorrimos varias clínicas, pero todas nos decían que, para que nos cubriera la prepaga, teníamos que ser infértiles”, relatan. Con la Ley, en 2013, se entusiasmaron, pero tuvieron que esperar a que saliera la reglamentación, y después llegó la espera por los intentos que no daban buenos resultados. “Sentíamos que habíamos llegado a un camino sin salida”En momentos en los que hay que tomar decisiones, como la de seguir intentando el camino de formar una familia, es necesario que la pareja reflexione sobre cómo quiere enfrentar este tipo de preguntas y las situaciones que surjan, y también qué información quiere compartir o no y con quién, y que las respuestas lleguen desde la confianza y seguridad en su modelo familiar.“A medida que pasaban los intentos, nuestro nivel de angustia, mal humor, depresión y estrés aumentaba”, señalaron y advirtieron que “no importa cuántas piedras haya en el camino y cuántas veces se caigan, porque vale la pena lo que hay al final”, apunta Jimena.Todas las familias son diferentes y eso es lo que las hace especiales. Por eso es importante promover los valores de igualdad de derechos, libertad y tolerancia. Y también la transparencia hacia el futuro hijo o hija que se está gestando, cuando crecen y aparecen las preguntas sobre la concepción, las donantes o la aportación del gameto masculino en el caso de las parejas de madres. En este sentido, es muy importante contestar todas las preguntas, pero también que quede claro que el donante no es su papá.