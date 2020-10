AMPLIAR El jefe de Gabinete dijo que la agenda del gobierno es mirar para adelante

15/10/2020 - Producción de empleo

Cafiero: "hay que abandonar el modelo de especulación por uno de producción y empleo"

El jefe de Gabinete afirmó que "seguir comentando el pasado es infructuoso" y señaló que la agenda del Gobierno mira para adelante.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reafirmó este jueves que la política del Gobierno nacional es "abandonar el modelo de especulación financiera hacia un modelo de producción y empleo", y dijo que "seguir comentando el pasado es infructuoso".En declaraciones en Casa Rosada, ante de ingresar a la reunión del Gabinete de Ciudadanía, Cafiero dijo el Gobierno "tiene por delante una agenda con la que nos comprometimos y con la que se comprometieron sobre todo Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner) en ese contrato electoral en octubre del año pasado cuando ganaron" las elecciones."El objetivo -dijo- es abandonar ese modelo de especulación financiera que provocó la crisis de la balanza de pagos en el 2018 y 2019 y que provocó los índices que ya conocen todos de aumento de pobreza, de desocupación y de destrucción de la capacidad productiva, hacia un modelo de producción y de empleo".El funcionario consideró de todos modos que "seguir comentando el pasado es infructuoso y el Gobierno tiene que seguir mirando para adelante como lo venimos haciendo, y esa es nuestra agenda".Agregó que "de ese modo, con producción y con empleo vamos a generar un Estado vigoroso y de ese modo vamos a ir reduciendo la pobreza paulatinamente".Cafiero, en otro orden, precisó que "en lo que va del año estamos en un 22% de inflación y queda todavía un trimestre" y en ese camino el Gobierno "está siempre mirando las góndolas que no se disparen"."Necesitamos seguir cuidando el salario y los ingresos de las familias argentinas y de ese modo vamos a seguir trabajando", agregó.En tanto, acerca de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sostuvo que "se está discutiendo una negociación que se inició hace poquito y nosotros pensamos que las certezas que teníamos que ir despejando, las vamos haciendo".En ese plano, expresó que "todo el programa económico está avanzando de la forma que teníamos previsto y tenemos que tener en cuenta que ante la crisis del 2018 y 19 se monta la crisis de la pandemia y sobre esa crisis de la pandemia el mismo Fondo ha indicado que es una similar a la de 1930, una crisis donde se especula con que el 95% del ingreso per cápita de el planeta caiga"."Ahí ya no importa si hubo o no medidas de restricción de la circulación o como se gestionó la pandemia, están todos los países cayendo de todos modos", concluyó.Por otra parte, acerca de la celebración partidaria del 17 octubre, Día de la Lealtad peronista, el funcionario evaluó que "el peronismo sigue siendo ese sentimiento más arraigado en los sectores populares, en los sectores empresarios pymes que es el que tracciona al mercado interno y ese mercado interno"."En el círculo virtuoso entre el trabajador y el empresario pequeño y el comerciante el peronismo siempre ha tenido ahí con su política distributiva y de ampliación de derechos ha tenido una cosas que es más que una adhesión política, es un sentimiento", añadió.Consultado sobre la celebración partidaria que se hará ese día, precisó que "la organización oficial del Frente de Todos, con el peronismo como eje central y el resto de los partidos, es un formato virtual cuidando la salud de todos los que quieren participar y de los terceros".De todos modos, aclaró que "son 75 años del 17 de octubre y a todos nos hubiese gustado estar en otra situación" .