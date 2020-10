AMPLIAR Stornelli pidió la indagatoria de la defensora del Público

15/10/2020 - Casos

Stornelli pidió la indagatoria de la defensora del Público y generó debate en Comodoro Py

El dictamen fue presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti que ahora deberá decidir que hace con la presentación del fiscal que hizo propias las afirmaciones de los denunciantes y preguntó en el texto al que accedió Télam si "¿volveremos a los comisarios políticos y a los delatores jefes de manzana?"

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este jueves que se dicte una medida cautelar para evitar la puesta en marcha un observatorio de medios creado en el marco de la Defensoría del Público de la Nación y en el mismo dictamen solicitó que se cite a indagatoria a su impulsora, la periodista Miriam Lewin, que señaló que analizarán noticias para "aportar una mirada desde el estudio cualitativo y cuantitativo de la violencia simbólica y noticias maliciosas ya emitidas".Las medidas pedidas por Stornelli fueron recibidas con comentarios entre magistrados y abogados que habitan y transitan a diario los tribunales federales de Comodoro Py y están originada en la creación del Observatorio Nodio, dedicado al estudio y análisis de noticias, cuyo objetivo es "aportar una mirada desde el estudio cualitativo y cuantitativo de la violencia simbólica y noticias maliciosas ya emitidas", según expresó la defensora del Público en un documento explicativo publicado esta semana.Por eso, Lewin reiteró este jueves en declaraciones radiales que el observatorio no recibirá denuncias ni reclamos, sino que se trata de un centro de estudios del fenómeno de noticias falsas para analizar casos reales viralizados en las redes sociales, muchas veces diseminadas en forma mecánica y que luego se reproducen en los medios.Por otra parte, reiteró que ese trabajo de análisis se desarrollará en "cooperación con las plataformas, universidades y organizaciones civiles, realizar acciones de concientización de esta problemática"."Defendemos a las audiencias que acuden a nosotros. Para defenderlas y garantizar sus derechos teníamos que hacer algo con respecto a los discursos violentos y la desinformación que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación", explicó la experiodista del Grupo Clarín y actual funcionaria en declaraciones a radio AM 750.Con todo, el fiscal Stornelli dictaminó ante una denuncia presentada el martes último por los diputados opositores Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Graciela Ocaña, entre otros, que, a pesar de tratarse de una línea de trabajo recientemente anunciada por Lewin y aún no implementada, considera a Nodio como una "comisaría del pensamiento".El dictamen fue presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti que ahora deberá decidir que hace con la presentación del fiscal que hizo propias las afirmaciones de los denunciantes y preguntó en el texto al que accedió Télam si "¿volveremos a los comisarios políticos y a los delatores jefes de manzana?".Sin haberse realizado ninguna medida de prueba, y sin que se hubiera puesto en marcha el observatorio cuestionado por dirigentes encuadrados en Juntos por el Cambio, el fiscal Stornelli pidió la indagatoria de Lewin y la acusó de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionaria pública y atentado contra la libertad de expresión."¿Ha mutado el virus del fascismo y en realidad no ha muerto? ¿cuántas veces habrá de chocar con la misma pared, permitir que se reedite la vergüenza en un círculo interminable que nos coloque siempre en el cuadro de honor del atraso? ¿se dictará una cuarentena menta!? Discutir la libertad en cualquiera de sus ¡legítimas formas, es un crimen", se preguntó Stornelli en un dictamen que despertó comentarios en los tribunales federales de Comodoro Py.Ante el presunto atraso invocado por Stornelli, fuentes especializadas consultadas por Télam remarcaron que NODIO no sería la primera experiencia de su tipo y citaron ejemplos como el Observatorio de Medios Digitales lanzado en julio de este año por la Comisión Europea, a la vez que resaltaron que la desinformación y los discursos violentos son una preocupación de organismos supranacionales, como la Organización de las Naciones Unidas.Fuentes de la Defensoría señalaron a Télam que el equipo de Jurídicos del organismo pedirá vista del expediente, ya que hasta el momento no se recibió información alguna de su contenido y aportará toda la información sobre este incipiente ámbito de análisis que se desarrollará a través del observatorio.En su dictamen, el fiscal Stornelli solicitó también que se recopilen las resoluciones a través de las cuales fue creado Nodio, a pesar de que Lewin aclaró que no se trata de un organismo, ni de un ente sino de una más de las líneas de trabajo que tiene la Defensoría del Público y, por tanto, no cuenta con partida presupuestaria propia.