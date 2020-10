AMPLIAR Supervisaron obras en Alderetes

15/10/2020 - Obras

Anses y Pami tendrán casa propia para atender en Alderetes

El gobernador, Juan Manzur, visitó el municipio de Alderetes en donde recorrió obras de infraestructura que se están realizando en la ciudad, pero también visitó las de las futuras sedes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y del Programa de Atención Médica Integral (Pami), que ayudarán a descentralizar la atención en las casas centrales de la capital tucumana.

“Venimos de ver cuadras de pavimento, iluminación led que se va a poner y vamos a seguir viendo otras obras que se están haciendo. Pero lo más importante es que en esta van a funcionar dos dependencias del Estado Nacional como lo son Pami y Anses, es decir que los vecinos de Alderetes ya no van a tener que ir a las sucursales que están en la capital van a poder hacer los trámites aquí”, afirmó ManzurEl primer mandatario tucumano resaltó además que “esto tiene que ver con el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y los funcionarios nacionales que trabajan aquí con nosotros. Estos son los beneficios que se están volcando diariamente a la provincia. Ojalá que esto siga y se incremente y podamos seguir acercando las soluciones lo más cerca posible a todos los vecinos porque estos son los grandes desafíos en tiempo de pandemia”Por su parte el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, destacó que “lo importante de esto es que en plena pandemia y sin descuidar la salud, que es una prioridad, la gestión del Gobernador no se para. Vemos con agrado que las obras de infraestructura se están realizando. En esta época el rol del estado presente es muy importante”.En tanto que destacó la gestión de Manzur en Buenos Aires. “Hoy en Alderetes por primera vez empieza a funcionar una oficina de la Anses y se radica el Pami, esto hace que la gente del interior tenga las mismas comodidades que la de la capital”.“El Gobernador nos informa que se licitó la obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Andrés y esto va a traer aparejado que el 30 se liciten las obras para la conexión de la red de cloacas de Alderetes y Banda del Río Salí. Estamos muy contentos”, expresó Salomón.Por su parte el intendente Aldo Salomón añadió que las obras en el barrio Progreso “se hacen por administración como son las de calle Ayacucho: 200 metros de pavimento, las veredas la iluminación led de todo el barrio, que va a traer aparejado la seguridad”.“Estas obras muestran que Alderetes está creciendo. A pesar de la pandemia seguimos trabajando. Lo importante es que uno trabaje por y para la gente”, afirmó la legisladora Graciela Gutiérrez.Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y Justicia, resaltó sobre la instalación de las reparticiones nacionales que “esto se puede dar cuando uno puede amalgamar el trabajo entre Nación, Provincia y municipio y estamos viendo los resultados para que la gente pueda tener los mismos beneficios que en la capital pero también nos va a dar la posibilidad de darle celeridad a todos los trámites que se van a generar aquí”.El titular de la Anses en la provincia, Enrique Salvatierra, expresó que “es una alegría tremenda porque esta simbiosis entre los estados Nacional, Provincial y Municipal nos permite que podamos estar más cerca de la gente. Estamos a días de poder inaugurar este punto que nos va a permitir descomprimir los trámites. Esto nos permite acercar los servicios a la gente. Este va a ser uno de los puntos más completos donde se van a poder realizar la mayoría de los trámites”.Finalmente el responsable del Pami en la provincia, César Dip, agregó que “es una forma de estar cerca de la gente que normalmente se dirigía a nuestra sede de capital y esto nos va a permitir descentralizar y evitar que la gente se amontone. Es una obra social que tiene 160 mil afiliados en la provincia y muchos de ellos por lo avanzado de su edad no se pueden trasladar a la capital y esto va a permitir que puedan realizar los trámites cerca de su casa”.