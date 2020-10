AMPLIAR Ministro de Economía, Martín Guzmán

14/10/2020 - Fondo Monetario Internacional

Guzmán afirmó que el programa con el FMI busca restablecer la estabilidad macroeconómica

"Estamos en proceso de conversaciones con el Fondo para un nuevo programa y hemos estado trabajando de manera constructiva", explicó el Ministro de Economía durante una reunión con sus pares de otros países en el G20.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que la Argentina busca que el nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ayude a restablecer la estabilidad macroeconómica en el país, mientras que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, ratificó que quieren apoyar a la Argentina y ser su "aliado"."Queremos que el programa con el FMI ayude a restablecer la estabilidad macroeconómica", dijo Guzmán al participar de una reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20, que se realizó de manera virtual en la previa del inicio de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial."Estamos en proceso de conversaciones con el Fondo para un nuevo programa y hemos estado trabajando de manera constructiva", dijo Guzmán en el encuentro del G20 en el que se trató el plan de acción del foro multilateral para enfrentar la pandemia de coronavirus.El ministro precisó que el Gobierno quiere que "el programa ayude a la recuperación económica del país y a restablecer la estabilidad macro, que también incluya medidas que aborden problemas estructurales de la economía, una política que fomente mayor competencia, el desarrollo del mercado de capitales interno, políticas tributarias y políticas productivas que mejoren la productividad, generen empleo y estabilidad macro y fiscal"."El país se encuentra en un punto en el que, como ha concluido la misión, la máxima prioridad debe ser implementar una agenda económica integral y creíble que equilibre el apoyo a la economía y a las personas en este momento difícil, asegurarnos de que tengamos estabilidad macroeconómica", dijo Guzmán.Las palabras del ministro mostraron un nuevo eje de cara a la discusión del nuevo programa con el FMI, al dar cuenta de que no se busca solo refinanciar la deuda que dejó el macrismo por US$ 44.000 millones, como se planteaba originalmente, sino que además se buscará que el entendimiento sirva para alcanzar la estabilidad macroeconómica, en un marco de fuerte caída de las reservas y tensiones en el mercado cambiario.Algunos analistas ven en esto la posibilidad de que los tiempos para un acuerdo con el FMI puedan acelerarse, lo cual quedará en claro luego de culmine la nueva misión del organismo prevista para mediados de noviembre.Georgieva, en una conferencia de prensa previa a la Asamblea del organismo, consideró que "Argentina enfrenta desafíos muy dramáticos; el país está en una profunda recesión, las condiciones sociales están empeorando, los desequilibrios económicos aumentan, el divorcio entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio sombra se está expandiendo".Por lo tanto, "el país se encuentra en un punto en el que, como ha concluido la misión, la máxima prioridad debe ser implementar una agenda económica integral y creíble que equilibre el apoyo a la economía y a las personas en este momento difícil, asegurarnos de que tengamos estabilidad macroeconómica", agregó.La titular del Fondo resaltó: "La tarea más importante para el país es, de hecho, dar esa hoja de ruta sobre cuál es la dirección a seguir y cómo sabemos que estamos llegando a nuestro destino"."Estamos ahí por Argentina, la misión regresará en noviembre; queremos ser socios de Argentina, contamos con una determinación política para sacar al país de lo que históricamente han sido ciclos de auge y caída", concluyó.Georgieva presentó la agenda global del FMI, donde ponderó como "agenda importantísima cómo mejorar la arquitectura internacional para la resolución sencilla, a un costo relativamente bajo, en situaciones donde la deuda no es sostenible".Al respecto, citó los casos exitosos de Argentina y Ecuador, que reestructuraron su deuda recientemente: "ambos casos no son exactos pero son semejantes en el sentido de que participó el sector privado", dijo.Según Georgieva, estos casos brindan esperanzas para que a futuro aumente la participación del sector privado en las negociaciones para reestructurar la deuda.Al respecto, adelantó que el G20 -que estaba sesionando mientras Georgieva daba la conferencia de prensa- prepara la aprobación de un marco común para todos los acreedores bilaterales para la resolución de la. deuda de los países."Siento esperanza; para el G20 va a haber un marco común con los bilaterales, el Club de Paris, China, y otros, me alienta lo que he escuchado al respecto en la reunión del G20", expresó.