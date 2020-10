14/10/2020 - INDEC

El índice de precios al consumidor subió 2,8% en septiembre

Con este nuevo dato, la suba de precios minoristas en los primeros nueve meses del año fue de 22,3 % y el acumulado anual 36,6 %.

El índice de precios al consumidor (IPC) registró en septiembre un incremento del 2,8%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Con esta suba, en los primeros nueve meses de 2020, la inflación minorista fue de 22,3% y en los últimos 12 meses acumuló un incremento de 36,6%.El informe del Indec precisó que las divisiones Prendas de vestir y calzado, con un alza del 5,8%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento del 4,3%, fueron los sub rubros que mostraron mayores subas en la medición general y en la mayoría de las regiones del país.En ese marco, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas marcó un incremento de 3% y fue el de "mayor incidencia" en el resultado final de la medición, explicó el organismo.Se destacaron las subas en Frutas, Verduras, tubérculos y legumbres y Carnes y derivados, que fueron parcialmente compensadas con aumentos menores -e incluso algunas bajas- en Productos lácteos, Aceites, grasas y manteca, y Bebidas no alcohólicas.Por contrapartida, los menores incrementos se observaron en las divisiones Educación, con el 0,3%; y Comunicación 0,1%, principalmente por la falta de actividad en los servicios educativos, en el primer caso, y el congelamiento de las tarifas de telefonía e internet, en el segundo.Los aumentos en prendas de vestir, frutas y verduras incidieron en el alza de la categoría Estacionales (7,9%) y en Bienes (3,6%), mientras que el menor incremento de los servicios educativos, telefonía e internet explicaron parcialmente que las subas.La cantidad de precios relevados en septiembre fue similar a la de agosto, cuando la inflación fue del 2,7%, y ninguna de las divisiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) debió imputarse por el Nivel general, informó el Indec.El congelamiento de los servicios públicos hizo que solo registraran un aumento del 1,1% en septiembre, mientras que los bienes, en su mayoría no regulados, aumentaron 3,6% para promediar un alza del 2,8%.En el rubro alimentos, los productos que más subieron durante el noveno mes del corriente año fueron el Pan Francés, con un incremento de 8,9%, seguido por el Arroz Blanco (2,6%), Asado (2,4%), Hambuguesas congeladas (3,4%), y Merluza fresca (4,1%).Entre los artículos de limpieza y tocador, los principales incrementos correspondieron a Lavandina (2%), Algodón (2,8%) y Desodorantes (2,3%).En tanto, en el segmento frutihortícola las subas fueron lideradas por el tomate redondo, con un aumento de 54,1%, la batata (24,6%) y la manzana deliciosa (20,1%).Por otra parte, con una inflación promedio a nivel nacional del 2,8%, en septiembre se destacó la suba del 3,4% en la región Noreste, y del 6,3% en Cuyo.En lo que va del año, y con una inflación acumulada del 22,3%, los precios estacionales aumentaron 45,1%, los regulados, mayormente tarifas de servicios públicos, el 8,8% mientras que el IPC Núcleo subió el 23,6%.Algo similar ocurrió en la medición de los últimos 12 meses, y con una inflación del 36,6%, los Estacionales acumularon un alza del 63,6%; los Regulados el 20,6% mientras que el IPC Núcleo alcanzó una suba del 38,3%.El acumulado de los primeros nueves meses del corriente año marca una reducción de algo más de 17 puntos porcentuales respecto al cierre de 2019, cuando el IPC marcó una suba de 53,8%.Esta diferencia fue resaltada hoy desde el Banco Central, donde manifestaron su confianza en "el proceso de convergencia a menores niveles de inflación continúe afianzándose en los próximos meses"."La menor volatilidad cambiaria en el marco de la política de flotación administrada del BCRA, el bajo dinamismo de las tarifas reguladas y la administración de precios a través de los programas de precios máximos y cuidados contribuyeron a que la inflación interanual continuara descendiendo", manifestaron las fuentes del organismo monetario.En ese sentido, ponderaron el hecho de que la inflación núcleo -que mide los precios de bienes y servicios no regulados o con componente estacional- haya acumulado 38,3% de aumento en los últimos 12 meses, desacelerándose 18,4 p.p. desde diciembre de 2019."El componente núcleo del IPC se desaceleró desde 3% en agosto a 2,3% en septiembre y la mayor suba se dio en los bienes y servicios estacionales (7,9%), reflejando el comportamiento habitual de los precios de la indumentaria dado el inicio de la nueva temporada, junto con subas en los precios de las frutas y verduras", apuntaron en el Banco Central.