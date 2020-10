14/10/2020 - COVID-19

Aconsejan ir a consulta a pacientes con síntomas respiratorios

Actualmente los consultorios de febriles están funcionando con una alta demanda durante las 24 horas del día, por lo que desde el Sistema de Salud hacen hincapié en la necesidad de acudir a estos lugares solo cuando se trata de personas que presentan sintomatología compatible con Covid-19.

La directora del hospital Centro de Salud, Liliana Gordillo, fue mas concreta y explicó que “cuando una persona es un contacto estrecho de un positivo y está asintomática no debe realizarse el hisopado“; lo que sí corresponde para quienes presentan síntomas “porque sobre eso nos basamos para realizar el tratamiento, en el caso de que sea necesario la transfusión de plasma”, detalló.Además de la alta demanda de consulta ambulatoria, también se incrementó la cantidad de casos moderados y severos, y contó la directora que incluso tienen profesionales del hospital que ya han transitado la enfermedad, otros que están siendo dados de alta y algunos que están internados, tanto en el sector publico como en el privado.En ese contexto, Gordilló contó que el Centro de Salud cuenta con 140 camas para pacientes moderados y 52 camas en terapia intensiva (planta baja y torre). “Sumamos respiradores, camas en todos los sectores, más en la guardia donde se nos da la posibilidad de ocupar los quirófanos como salas de oxigenación para la atención inicial del pacientes”, explicó.La dinámica de ocupación de camas varía de manera permanente y esto se debe, según explica la directora al estado del paciente, que si requiere un bajo nivel de oxigeno es derivado a un hospital modular donde se le realiza el tratamiento ya que allí cuentas con médicos, enfermería y con oxígeno. “Esto es día a día, minuto a minuto, porque aún durante la noche realizamos traslados. Hoy tenemos 10 camas disponibles en sector críticos y 4 en camas con respirador, sin tener en cuenta que vamos a dar alta y vamos a transferir pacientes a la parte privada y a los hospitales modulares”, contó.El consejo es a toda la población es que vaya a consultar cuando realmente tenga un síntoma respiratorio, caso contrario se debe auto aislar, porque se considera que esta positivo y puede llegar a trasmitir”.La falta de aire que se puede manifestar a través de la voz entre cortada, que le cueste respirar cuando realiza sus tareas habituales, diarrea profusa que lo deshidrate, son las señales a tener en cuenta detalla la profesional y explica que la sintomatología y la evolución de la enfermedad depende mucho de la carga viral y de la idiosincrasia de cada persona porque “el sistema inmunitario no responde la misma manera en cada individuo”.Gordillo, insta, como cada vez que puede, a ser consientes de la necesidad de extremar las medidas básicas de bioseguridad como lo son respetar el distanciamiento social, usar barbijo o tapabocas y lavarse las manos. “también es necesario no salir si no es necesario”, profundiza.