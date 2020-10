AMPLIAR Mes de concientización sobre Cáncer de Mama

14/10/2020 - Salud

Cáncer de mama: congelar óvulos "se convierte en un motivo de esperanza"

Gracias a las campañas de sensibilización e información sobre el cáncer de mama, cada vez más mujeres son conscientes sobre las técnicas de prevención para la detección temprana del cáncer de mama, lo que es clave en el diagnóstico y tratamiento, ya que, según información del Ministerio nacional de Salud, los tumores de menos de 1 centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de curación.

En el marco del Mes de concientización sobre Cáncer de Mama, es central destacar la importancia de la prevención mediante estudios mamarios de control y la mamografía anual. Desde IVI Buenos Aires, centro especializado en reproducción asistida, remarcan también la necesidad de incorporar la preservación de la fertilidad como parte del tratamiento integral. La infertilidad relacionada con el tratamiento oncológico puede convertirse en una fuente importante de angustia para la paciente, lo cual se puede prevenir si se preserva la fertilidad antes de iniciar el tratamiento.En este sentido, el Dr. Fernando Neuspiller, director de IVI Buenos Aires explica que “si bien es cierto que el tratamiento del cáncer tiene efectos variables sobre la fertilidad, podemos asegurar que afectará los niveles de reserva ovárica de estas pacientes, llegando a casos que pueden presentar insuficiencia ovárica prematura. Además, sabemos que la estimulación ovárica para la vitrificación de ovocitos no afecta el pronóstico de la enfermedad, puede iniciarse en cualquier momento del ciclo menstrual y completarse en 2 semanas, de esta manera se puede iniciar el tratamiento oncológico sin demoras mientras se protege la fertilidad”.Como parte integral del tratamiento de preservación, es esencial el trabajo en equipo entre el especialista en reproducción asistida y el oncólogo, permitiendo un enfoque moderno en la atención del cáncer.Es importante agregar que los óvulos vitrificados no tienen fecha de caducidad, por lo que se pueden mantener criopreservados por el tiempo que así lo requiera la paciente, sin que se vea afectada la calidad que tenían los ovocitos en el momento en el que se realizó el procedimiento.Covid-19, reproducción asistida y tratamiento oncológicoA principios de año, cuando se declaró la pandemia del coronavirus, una de las instrucciones por parte de las sociedades internacionales de medicina reproductiva y autoridades sanitarias fue la suspensión de nuevos ciclos. Gracias a trabajos de investigación y ajustes de protocolos, hay una mayor flexibilización en el inicio de tratamientos de reproducción asistida, pero las pacientes que deben iniciar terapia oncológica siguen teniendo prioridad.No solo se trata del tratamiento del cáncer, también está relacionado con un aspecto emocional. La psicóloga María Villamil, encargada de la Unidad de Psicología de IVI Buenos Aires, agrega que “la preservación de la fertilidad no solo es una opción para aquellas mujeres jóvenes que reciben el diagnóstico de cáncer de mama y que no han podido iniciar su familia, sino que se convierte en un motivo de esperanza, lo que es fundamental para mejorar su afrontamiento”.“Luego de recibir la noticia te enfrentás a momentos de mucha angustia, los hijos a futuro no son la prioridad en ese momento. Sin embargo, es importante darse un tiempo para entender la posibilidad que te brinda poder vitrificar tus óvulos y tener la oportunidad de ser madre una vez hayas superado la enfermedad. Sé que asusta tener que someterse a inyecciones hormonales y análisis, que se agregan a los tratamientos propios de la enfermedad, pero vale la pena tener la opción a mediano o largo plazo”, relata Sofía, paciente de IVI Buenos Aires que preservó su fertilidad tras un diagnóstico de cáncer de mama.Los expertos afirman que la estimulación ovárica no ha mostrado efectos adversos relacionados con el cáncer antes del tratamiento, así como tampoco se ha demostrado científicamente un mayor riesgo de recurrencia del cáncer de mama en mujeres que quedan embarazadas, siempre y cuando cuenten con el alta de su oncólogo.