13/10/2020 - Obras

Protegen el dique nivelador El Tala con una obra de canalización

El gobernador, Juan Manzur, visitó Trancas, en donde supervisó las obras que se están realizando para proteger el dique nivelador El Tala, que abastece de agua a todo el sector productivo del norte provincial y parte del sur de Salta.

"Estamos apuntalando todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la producción para poder seguir adelante. Hoy estamos viendo la canalización, el armado de defensa del dique nivelador El Tala. A partir de este dique son miles de hectáreas las que reciben agua para poder producir y de allí su importancia”, afirmó ManzurEl primer mandatario provincial destacó que “en plena pandemia y en pleno momento difícil seguimos generando las condiciones para que pueda seguir la producción y el trabajo. A las poblaciones del interior alejadas hay que llevarles todas las posibilidades para que puedan producir”.Por su parte, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, explicó que “este es un departamento agrícola-ganadero que tiene un índice de lluvia muy bajo y mayoritariamente la superficie que se siembra es bajo riego y por eso este dique es fundamental. Es un dique interprovincial porque no solo se benefician los productores de Trancas sino también de El Tala, de Salta. Una obra de estas características hay que mantenerla y mejorarla por eso bregamos porque sea incluida dentro del presupuesto de la Nación”.En tanto, el intendente de Trancas, Roberto Moreno, detalló sobre la obra que “hemos canalizado 1200 metros sobre el río Salí no solo para defender el dique nivelador sino también para resguardar el túnel que tiene 1500 metros y que pasado este se reparte el caudal a la mitad para Tucumán y la otra para Salta. Este trabajo lo hicimos con la Dirección Provincial del Agua, con Vialidad de la Provincia, el ministerio del Interior, el municipio de Trancas y de El Tala. Es una obra histórica porque hacía 40 años que no se hacía este trabajo, y así le garantizamos a los productores el caudal de agua para poder producir”.“Este dique permite que toda esta zona con muy poca agua sea una zona de producción. Es nuestra responsabilidad que estas obras no se vengan abajo. Hay que cuidarlo”, señaló el Diputado Nacional, Pablo Yedlin.Daniel Ponce, intendente de El Tala, Salta, destacó que “se ha hecho una obra muy importante porque somos ciudades hermanas y estamos contentos porque nos dejaron participar. Esto es lo que nosotros necesitamos que la argentina produzca”.Finalmente, el legislador, Enrique Bethencourt señaló el trabajo como “una obra y una decisión política muy importante que tomó el Gobernador. Beneficia a muchos productores pero además protege a una obra de muchos años como es el dique. Esta obra era muy necesaria sobre todo para los productores que a partir de esta obra vamos a poder producir”.Obras de pavimentaciónLuego la comitiva se dirigió hacia la ciudad de Trancas donde dejaron inauguradas 11 cuadras de pavimento que beneficiarán a los barrios San Martín, Los Olivos, Divino Niño Jesús, Cooperativa Mixta de Tamberos. El monto estimado de la obra supera los $17 millones, fondos que surgen de la recaudación obtenida por el municipio de la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo.“Esto es traer progreso y beneficio. Traer obras de infraestructura para mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Y todo esto se está haciendo en plena pandemia, un momento muy difícil en el país y el mundo”, afirmó Manzur.Por su parte Jaldo afirmó que “estas obras mejoran la calidad de vida de todos los tranqueños”. En tanto que agregó que en “momentos difíciles con la economía muy golpeada se están haciendo todas estas obras de infraestructura”.Moreno en tanto detalló que se trata de 9500 metros de asfalto con cordón cuneta. “Y esto es producto del gran trabajo que viene haciendo el Gobierno provincial que nos brinda su apoyo permanente”.Finalmente Bethencourt afirmó que esto genera bienestar a los vecinos de Trancas “y mejora la vida los tranqueños”.