AMPLIAR Bauer, Cafiero y Raverta hoy en el CCK en el anuncio de la ampliación del Plan Federal de Cultura

13/10/2020 - Cultura

El Gobierno amplió el Plan Federal de Cultura con un nuevo aporte de $2.000 millones

Está destinado a artistas y trabajadores de la cultura y distribuirá un ingreso mensual en octubre, noviembre y diciembre. También apunta a ampliar programas como el Fondo Desarrollar y destina una parte para artesanos de todo el país.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció la ampliación del Plan Federal de Cultura en más de 2.000 millones de pesos con el propósito de profundizar y dar continuidad a las políticas implementadas hasta el momento en esa área, fortalecer las diversas expresiones de cara a la reconstrucción del país y llegar a más sectores y a más trabajadores."Hubo un cambio de prioridades en la cultura: pasamos de la cultura del individualismo a la cultura de la solidaridad y eso es otra de las cosas que tenemos que destacar, no de un Gobierno sino de una sociedad que se está arremangando porque hay que sacar al país adelante", sostuvo Cafiero en el acto, realizado en el Centro Cultural Kirchner junto al ministro de Cultura, Tristán Bauer.Tras puntualizar que "este es un Gobierno que no vino a poner excusas, sino a actuar en consecuencia, con las herramientas que tenemos", Cafiero señaló que "todos los ministerios se tuvieron que reconvertir a partir de la pandemia y hubo que adaptarse al tiempo que tocaba".Por esa razón "surge este programa de acompañamiento que ya lleva casi una inversión de mil millones de pesos, y ahora con el Plan Federal van a ser otros dos mil millones de pesos, demostrando que hay una acción concreta de parte del Gobierno", dijo el funcionario durante la presentación, a la que asistió además la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta.Bauer, a su vez, explicó que el plan contempla "una asistencia de 2.350 millones de pesos en distintas líneas de apoyo, de desarrollo y de fortalecimiento, que van a ser distribuidos en un ingreso mensual de hasta 15 mil pesos, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, para artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura".El ministro comentó que estas iniciativas fueron encaradas sobre la base del concepto de "construir políticas verdaderamente federales", que se van a "desarrollar e implementar sabiendo que lo importante es la producción, el poder volver a trabajar".Raverta, en tanto, destacó que "no hay manera de atravesar este tiempo sino defendemos la alegría" y señaló que por ese motivo se necesitan "artistas construyendo diferentes expresiones y producciones artísticas para poder sobrellevar un tiempo de tristeza"."Me parece fundamental entender que somos un gobierno que asiste a cada sector, pero creyendo en esa idea de comunidad de una Argentina que se organiza para salir adelante", subrayó.Además de contribuir al ingreso de las personas físicas, el Plan prevé ampliar los programas Puntos de Cultura, Fondo Desarrollar y Plan Podestá para acompañar a organizaciones y espacios culturales y se presentará Manta, una ayuda económica exclusiva para artesanos de todo el país, a fin de promover la producción artesanal y mejorar su sustentabilidad.También, junto al Instituto Nacional de la Música, se lanzará la línea de Fomento Productivo destinado a realizar grabaciones, filmaciones, ensayos o streaming en vivo, de acuerdo a los protocolos de cada distrito.Otra de las previsiones es extender el plazo para acceder al crédito Tasa Cero Cultura hasta el 31 de diciembre, un beneficio que alcanza a monotributistas y autónomos que desarrollen actividades culturales, de hasta 150 mil pesos, al que hasta el momento ya accedieron más de 31.000 trabajadores de la cultura.En la misma línea continúan los créditos para las pymes culturales destinados a personas jurídicas vinculadas a industrias culturales con certificado MiPyME, con una tasa final de 18% y 12 meses de gracia, y que se estima que comprende un universo de más de 800 empresas.Estas medidas complementan las políticas generales desarrolladas por el Gobierno nacional, tales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia, Trabajo y Producción (ATP), que también llegan a los distintos sectores de las industrias culturales.Asistieron al acto funcionarios de distintas áreas de cultura y de diversas entidades, como la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), la Fundación El Libro, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (Addet) y la Asociación Argentina de Actores y el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE).También asistieron la Cámara Argentina de Productoras Pymes (Cappa), la Cámara Argentina de Proveedores de Técnica para Eventos y Espectáculos (Capte) y el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SAT-SAID), entre otras, mientras que por videoconferencia participaron ministros provinciales y representantes del Consejo Federal de Cultura.