13/10/2020 - Zafra 2020

Se registraron buenos rindes productivos

El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández, analizó la situación agrícola que atraviesa la provincia vinculada a la zafra 2020, el impacto de la sequía en los diferentes cultivos que son bandera de la provincia y la campaña del arándano.

“La zafra está terminando. Quedan cuatro ingenios moliendo: Providencia, Santa Rosa, Leales y La Florida. Fue una buena campaña productiva en el sentido que hubo mejor rendimiento que el año pasado con la circunstancia del pésimo precio del alcohol y del azúcar manteniéndose en los niveles de compensación de costos”, señaló.En cuanto a la sequía y sus efectos, observó que el bajo índice de lluvias “nunca es beneficioso pero permitió un ritmo de cosecha de caña importante y sin interrupciones”, aunque evaluò que las precipitaciones ya se deberían haber producido para la época.“Lamentablemente la sequía afectó al trigo. Mucha gente no tendrá cosecha o algunas cosechas serán muy pobres”, observó.En cuanto al limón, explicó que “el citrus lo está sintiendo mucho. Hay una pérdida importante por la floración que tuvo lugar en estos días y que se perdieron por efecto de la sequía. Hay pronóstico de sequía prolongada pero no de cero lluvia. Esperemos que las precipitaciones vengan cuanto antes”.Las condiciones de baja humedad y sequía “mejoran de alguna manera la características del fruto del arándano. Pero estamos complicados con los vuelos que realizan la exportación. Normalmente los vuelos de pasajeros llevan parte de la carga en bodegas. Al no haber tráfico aéreo, se sienten los altísimos precios de los aviones cargueros. Aeronaves que están muy demandadas en todo el mundo. El precio del arándano no puede sostener esos costos. Está saliendo la carga del Puerto del Buenos Aires y a través de los pocos aviones que parten al extranjero desde Capital Federal”.