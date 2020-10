AMPLIAR Mes del cáncer de mama

13/10/2020 - Salud

Octubre: Mes de prevención y control del Cáncer de Mama

La referente del Programa Provincial de Prevención y Control de Cáncer de Mama, Estela Esquivel, ofreció detalles acerca del trabajo que desde el área se realiza de manera continua, pero incluso con mayor hincapié en el mes de octubre, seleccionado mundialmente para conmemorar la lucha contra este tipo de cáncer e incentivar los cuidados para arribar a diagnósticos y tratamientos tempranos.

Si bien desde el programa se trabaja durante todo el año en materia de prevención, la especialista sostuvo que en octubre se redoblan los esfuerzos enfocados en las campañas y la concientización, porque es el mes elegido alrededor del globo para reforzar controles preventivos.Para prevenir la patología la mujer debe: Conocer los factores riesgo que se pueden modificar y los que no. Entre aquellos que no se pueden modificar se encuentra la edad y el hecho de ser mujer, el grupo de edad de riesgo es de los 40 a los 70 años.“Los otros factores que sí se pueden modificar están relacionados con la incorporación de hábitos saludables de vida, como una alimentación balanceada, mantener un peso adecuado ya que la obesidad es un factor de riesgo para cáncer de mama, realizar actividad física periódicamente y evitar el consumo de tabaco y alcohol. Todos estos son factores que si no se controlan influyen o predisponen al desarrollo de cáncer de mama”, explicó la referente.Otro aspecto fundamental es realizar un control anual con el ginecólogo o mastólogo quienes indicarán y practicarán el examen de mamografía, que debe realizarse al menos una vez al año en las poblaciones de riesgo. Si la paciente tuvo antecedentes de cáncer de mama en la familia, aclaró la profesional, debe iniciar sus controles 10 años antes de la edad en la que ese familiar padeció la enfermedad.En contexto de pandemia el programa continua trabajando lo más normalmente posible y este logro es atribuido por Esquivel a la implementación del Plan de Contingencia del Ministerio de Salud Pública, que entre una de sus principales estrategias reforzó la Telemedicina: “Por medio de esta herramienta estamos trabajando con aquellas pacientes que necesitan y solicitan la consulta telefónica con nosotros y a partir de allí se les asigna un turno, sea de ecografía, mamografía o procedimientos. Con ese turno se disminuye la circulación innecesaria dentro del Sistema de Salud, acorde a las recomendaciones que se emiten a nivel sanitario”, dijo.En ese sentido Esquivel agregó que gracias al uso de la Telemedicina las consultas se incrementaron por vía telefónica y se disminuyeron a nivel presencial. “Desde el área trabajamos con base en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, respecto al tema de pacientes en tratamiento. Se trabaja con prioridades, alta, mediana y baja. Pacientes con mamografía con sospecha de cáncer son de alta prioridad y se atienden como antes de la pandemia”, sostuvo.Finalmente la especialista instó a toda la población femenina en edad de controles mamográficos a realizar los mismos, ya que la mamografía es la única forma de detectar precozmente el cáncer y detectado de forma temprana este tiene una probabilidad de curación superior al 98 por ciento.