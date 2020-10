13/10/2020 - Incendios

Evalúan el daño en la flora y la fauna tras los incendios

La dirección de Flora y Fauna de la Provincia comenzó a evaluar la situación luego de los incendios forestales que están ocurriendo en los bosques de la provincia. En este caso, principalmente comenzaron a trabajar en la zona del cerro San Javier.

Así lo manifestó la directora de la repartición, Liliana Fortini, en una entrevista con Radio Tucumán. “Nosotros estuvimos trabajando desde la semana pasada haciendo evaluaciones específicamente en la zona de San Javier donde hemos estado haciendo un relevamiento general con respecto al impacto del fuego en la flora en la fauna y sobre el suelo. Tambien tratamos de registrar con drone para tener un dato actual de la superficie afectada. En la zona de San Javier por suerte a grandes rasgos podemos decir que el impacto no ha sido grave. Si hubo una nueva zona incendiada que mañana vamos a comenzar a evaluar, y un fuego subterráneo que nos informaba Defensa Civil que ha sido detectado el viernes en la zona donde se creía extinguido”, afirmó.Con respecto al resultado de esa evaluación, Fortini afirmó que “en primera instancia lo que vimos es que las aves tuvieron tiempo y espacio para poder huir del fuego. De todas manera vamos a empezar a trabajar en el relevamiento de lo que son los nidos y algunos otros indicios de la presencia y la vuelta a sus lugares. Un dato importante es que la copa de los árboles no han sido afectados pero si algunos árboles que estaban muertos que estaban en pie donde había algunos nidos pero no se sabe si tenían o no huevos”.Finalmente la funcionaria pidió conciencia y responsabilidad para la gente que va por la zona. “Estamos en una época crítica en la que el material combustible es abundante en el que cualquier tipo de fuego que se genere puede generar un incendio que se descontrole. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de fuego en estos bosques nativos. Creemos que es innecesario para la gente que visite estas zonas haga fuego porque no son para eso”.