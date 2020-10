AMPLIAR La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta

13/10/2020 - Programa Acompañar

"Necesitamos políticas de cercanía para que el estado acompañe a las personas en situación de violencia por motivos de género"

La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, firmó esta mañana convenios para implementar el Programa Acompañar, que consiste en transferencias económicas y asistencia integral a personas en situación de riesgo por violencia de género, con las intendentas e intendentes de los 19 municipios de Tucuman. Es la primera vez que se realiza en simultáneo la firma de este convenio con todos los municipios de una provincia.

En la reunión, que se realizó de manera virtual, Gómez Alcorta presentó las bases del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. En relación al Programa Acompañar, la ministra explicó: “Existe una dependencia económica y afectiva de las personas en situación de violencia en relación a sus agresores. Por eso necesitamos un Estado que las acompañe con recursos simbólicos y materiales*.Tras destacar la inversión que implica este programa que tiene asignado un presupuesto de 4.496,8 millones de pesos, Gómez Alcorta señaló: “El apoyo económico es necesario pero no es suficiente, y por eso necesitamos también trabajar con cada municipalidad y con la provincia para garantizar asistencia psicológica, legal y la inclusión en programas laborales y sociales”. Por último, destacó la importancia del trabajo coordinado entre nación, provincias y municipios y aseguró que más allá de la asistencia específica para que las personas puedan salir de la situación de violencia por motivos de género cuando se encuentran en riesgo, luego “hay que seguir acompañándolas”.En este sentido, concluyó: “Las políticas públicas tienen que fortalecer las áreas de género municipales. La mejor asistencia y la mejor protección está en los dispositivos locales y las políticas de cercanía”.Elia Fernández Mansilla, intendenta del municipio de Aguilares, habló en nombre de las intendentas e intendentes presentes: “Estoy muy agradecida de que tengamos un lugar más y podamos dar respuestas a nuestras mujeres al interior de la provincia y de nuestros municipios. Desde que comenzó la gestión de Alberto Fernández hemos recibido llamadas para solucionar muchos problemas. Esto significa que el gobierno nacional se puso a la par de nuestro gobernador y especialmente de nuestros municipios”.Por otra parte, María del Carmen Carrillo, secretaria de la Mujer de Tucumán expresó durante el encuentro: “Este programa es un nuevo paradigma en el abordaje a la atención de la violencia de género, porque tiene una mirada integral. No plantea solamente trabajar en los aspectos psicológicos y sociales, sino en la autonomía económica, que es la única forma de cortar con el círculo de la violencia”.“Esto que hoy estamos firmando es una herramienta de política pública muy importante que viene a complementar el trabajo que venimos haciendo”, sostuvo Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán. “Desde hace unos años pudimos conformar un cuerpo de abogados que trabaja sobre violencia de género patrocinando a las víctimas, y donde hemos tenido ya actuaciones judiciales que han generado jurisprudencia importante en la provincia”, amplió.“Desde Tucumán, les decimos: cuenten con nosotros”, afirmó el ministro del Interior, Miguel Ángel Acevedo. Y agregó: “Esto no es una simple firma de convenio. Esto es hacer realidad lo que pedíamos en las calles, transformarlo en políticas públicas, transformarlo en ministerio y llevar a cabo acciones concretas que van a ayudar a cada una de las mujeres del país”.El programa Acompañar consiste en una asistencia económica equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, por un período mínimo de seis meses, a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia por motivos de género. También establece el acompañamiento integral de las personas incluidas en el Programa, y su acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial de forma coordinada con los gobiernos provinciales y locales.Participaron de la actividad las intendentas Alejandra Cejas, de Graneros; Sandra Figueroa, de Alberdi y los intendentes Carlos Gallia, de Lules; Carlos Najar, de Las Talitas; Cristian Francisco Caliva, de Tafí del Valle; Darío Monteros, de Banda del Río Salí; Francisco Serra, de Monteros; Héctor Aldo Salomón, de Alderetes; Javier Noguera, de Tafí Viejo; Jorge Abraham Leal, de Burruyacú; José Fernando Orellana, de Famaillá; Leopoldo Rodríguez, de La Cocha; Marcelo Herrera, de Simoca; Roberto Moreno, de Trancas; Roberto Sánchez, de Concepción; Sebastián Salazar, de Bella Vista; Germán Alfaro, de San Miguel de Tucumán y Mariano Campero, de Yerba Buena.También estuvieron presentes Lara González Carvajal, jefa de Gabinete del MMGyD y Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género y el subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, Pablo Giles. Por parte del gobierno de Tucumán estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Gabriel Yedlin; la secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez; la secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia, Erica Brunotto.