AMPLIAR Marianela Paco, en rueda de prensa este lunes. Foto: MAS

12/10/2020 - Presidenciales de Bolivia

El MAS denunció que está en curso una continuidad del golpe

La vocera del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, denunció ayer lunes, ante la comunidad internacional y el país, que está en curso un “segundo golpe” a la democracia debido a varios aspectos que detalló.

Dijo que su partido teme una ausencia total de transparencia en el conteo rápido de votos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el retorno de los mismos veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la declaratoria de “toque de queda” por seis días y la custodia de las actas por parte de militares y policías que participaron en el “golpe de Estado” del año pasado.

“A la fecha (el TSE) no le ha mostrado al pueblo boliviano si el sistema de conteo rápido tiene certificación internacional, como la que tenía el sistema de conteo del año pasado; no ha mostrado cuáles son las diferencias que han mejorado este sistema de conteo a diferencia del año pasado. Si se muestran los resultados por actas y con las fotografías, si se muestra los resultados por mesa o recinto, no nos han demostrado cómo va a funcionar ese sistema. Por tanto, ahí no hay transparencia”, denunció Paco a nombre del MAS.

La vocera del MAS cuestionó que haya un acuerdo interinstitucional que firmó el presidente del TSE, Salvador Romero, con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, cuyos detalles están en reserva.

“Los que han mandado a quemar las actas y los tribunales electorales nuevamente quieren custodiar nuestros votos; entonces la población está desguarnecida. Por esa razón, yo denuncio ante la comunidad internacional esta falta de transparencia y falta de garantías al reclamo”, expresó en una conferencia de prensa.

Aseguró que con estos sólidos argumentos se alerta a la comunidad internacional a que se pronuncien y eviten que estas personas vuelvan a Bolivia porque fueron ellos los responsables de que se haya arrebatado la democracia, la paz y el desarrollo del país.

Las elecciones se desarrollarán este domingo 18 de octubre. Están habilitadas seis candidaturas; acaba de declinar Jorge Quiroga, de la alianza Libre21, y antes lo había hecho Jeanine Áñez, de Juntos.