Las localidades balnearias se preparan para recibir turistas en la "nueva normalidad".

11/10/2020 - Turismo

Cómo serán los protocolos en la Costa para la temporada de verano

Los intendentes de Mar Chiquita, Necochea y el Partido de la Costa le anticiparon a Télam las medidas que están consensuando con la provincia de Buenos Aires y Nación, que incluyen distanciamiento en playas, una app para detectar contactos estrechos e higiene rigurosa en balnearios, hoteles y restaurantes.

Los intendentes de Mar Chiquita, Jorge Paredi; de Necochea, Arturo Rojas; y de La Costa, Cristian Cardozo, anticiparon que, junto con Nación y la provincia de Buenos Aires, están diseñando un verano con distanciamiento en lugares públicos como las playas, con una variante de la aplicación CuidAr para los veraneantes e incluso con un soft de trazabilidad para detectar a los contactos estrechos de cualquier persona que se contagie de coronavirus durante sus vacaciones.

En diálogo con Télam, los jefes comunales describieron las estrategias que están elaborando en cada distrito junto a las autoridades nacionales y bonaerenses para la temporada de verano 2020/21 "para que todos cumplan los protocolos de higiene, seguridad y distanciamiento social, tanto en balnearios, como en hoteles y comercios gastronómicos", según sintetizó Rojas, de Necochea.

Télam: ¿Cómo se está preparando cada uno de los distritos para la próxima temporada de verano?

Jorge Paredi: Estamos trabajando en la elaboración de protocolos junto a Nación y Provincia. En una primera etapa, desde octubre, tomamos la decisión de que ingresen los propietarios no residentes en Mar Chiquita, que desde el inicio de la pandemia no volvieron y quieren venir a verificar y revisar su casa. Hasta hoy se pueden inscribir en www.marchiquita.gob.ar Pedimos mucha responsabilidad a quienes ingresen para cuidarnos todos, tanto residentes como no residentes.

Arturo Rojas: En Necochea nos preparamos para estar en las mejores condiciones para recibir a los turistas que nos elijan. Creo que todas las localidades de la costa deberíamos tomar las medidas de forma mancomunada, para que los visitantes sepan cuáles son los requisitos a la hora de llegar a los balnearios y los protocolos que deben cumplir.

Cristian Cardozo: La preparación es responsable, con conciencia sobre la situación que estamos atravesando y coordinada con los distintos destinos turísticos de la región para tener la mejor temporada posible. Ordenada, saludable y que el visitante pueda descansar de este año difícil que estamos teniendo a nivel mundial. En la Costa, el trabajo conjunto que estamos llevando adelante con el Gobierno nacional nos está permitiendo hacer una adaptación de la aplicación CuidAr, que será utilizada por todos los visitantes que quieran descansar en la Argentina. A su vez, con el Gobierno provincial estamos desarrollando los protocolos que nos permitan llevar adecuadamente todas las medidas de seguridad e higiene necesarias. Y desde el municipio también estamos trabajando en un software de trazabilidad que nos va a ayudar a determinar rápidamente quiénes son contactos estrechos y los períodos de aislamiento en el caso de una situación de contagio.

T: ¿Cómo serán los protocolos que se implementarán en las playas o comercios?

P: Venimos con reuniones permanentes con la Cámara de Comercio de Mar Chiquita y los concesionarios de balnearios para ver cuáles van a ser los protocolos en la línea de trabajo, cómo mantener la distancia y cumplir los requerimientos. Para eso, mantenemos encuentros virtuales con los ministros de Turismo, Matías Lammens; y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa. A su vez, mantenemos el diálogo con la Comisión Provincial de Guardavidas por la articulación de los operativos de seguridad en playas.

AR: En Necochea también estuvimos dialogando con el ministro de Turismo y con la Provincia para articular el trabajo con todos los municipios, estar coordinados y disponer las medidas necesarias para que en esta temporada, que va a ser sumamente particular, los argentinos nos elijan como opción para vacacionar. Desde la Secretaría de Turismo y la de Gobierno ya se está dialogando con los prestadores de servicios y se trabaja articuladamente para que todos se cumplan los protocolos de higiene, seguridad y distanciamiento social tanto en balnearios, como hoteles y comercios gastronómicos.

CC: Todos los protocolos que implementaremos en La Costa buscarán cuidar el distanciamiento social necesario entre familias y grupos. Para ello, utilizaremos un sistema de aforo desarrollado a través de nuevas tecnologías que ya fue empleado con éxito en distintas partes del mundo. Al mismo tiempo, y para el correcto funcionamiento, participarán activamente guardavidas, auxiliares de playa y el sector privado que preste servicios. También, teniendo en cuenta que tenemos 92 kilómetros de frente costero, vamos a ampliar los servicios para lograr llevar adelante el distanciamiento.

T: ¿Creen que una temporada reducida a un 50% o 30% ayudaría de todos modos a la economía regional de cada distrito?

JP: Los porcentajes de ocupación se están evaluando tanto para los balnearios como los alojamientos hoteleros en Mar Chiquita.

AR: Como dije, se trata de una temporada atípica desde todo punto de vista. Pero para nosotros, en Necochea, el turismo es muy importante y por eso trabajamos todo el año pensando en los turistas que se puedan acercar a nuestra ciudad disfruten de todo lo que tenemos.

CC: Tenemos que trabajar en la mejor temporada posible. El sentido común nos indica que ese porcentaje se determinará según la posibilidad de cada destino de llevar adelante las medidas de distanciamiento y prevención que se requiere ante esta pandemia.

T: ¿Como evalúan el trabajo que están llevando a cabo los gobiernos nacional y provincial?

JP: Hay un Estado presente. Es permanente el apoyo del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof hacia los municipios del interior. Una mirada generosa y federal con acciones y hechos concretos.

AR: Creo que la pandemia es algo que nadie podía suponer y para lo cual nadie estaba preparado. Pero nosotros apoyamos las medidas que ha tomado el Gobierno nacional y particularmente el gobernador Axel Kicillof, con quien tenemos un trato diario muy cordial y con quien trabajamos en conjunto para llevar adelante políticas de desarrollo para nuestra ciudad.

C: Se está llevando adelante un trabajo coordinado entre todas las provincias y los municipios y, para que eso sea posible, tanto el Presidente como el gobernador están propiciando escenarios de encuentro y debate, que redundan en las mejores respuestas posibles para la comunidad ante esta situación, entendiendo también que este es el camino a seguir de una Argentina unida.