AMPLIAR Compra de alimentos en las calles de La Habana (foto: ANSA)

11/10/2020 - Nueva realidad

Desaparece una moneda y el racionamiento en Cuba

En Cuba se aplicarán en breve dos medidas, la unificación de dos monedas que existen desde la década de los 90 y la cancelación de la "libreta de abastecimientos" vigente desde inicios de los años 60.

Sigue.

Las dos medidas son históricas para los cubanos y están vinculadas entre sí por una "nueva normalidad" que buscan las autoridades en medio aún de la epidemia y un programa estratégico para una mayor eficiencia de la lenta economía.

La decisión de hacer circular dos monedas en la isla surgió en los 90 después que a inicios de esa época se desvaneció la Unión Soviética, que fue el mercado crucial del país.

En una presentación del gobierno por la televisión nacional el jueves el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que la eliminación de una de las dos monedas, que son el peso nacional y la convencional cuc, con valores similares al del dólar y que se cambia por 25 unidades de pesos, será un "ordenamiento monetario y garantizará "menos trabas en la estrategia económica y social de Cuba".

Fue descrita oficialmente una nueva normalidad para la isla que mezclará la lucha contra la epidemia de la Covid-19 hasta que pueda ser definitivamente detenida y la restauración de la hoy maltrecha economía nacional.

Se aplicarán además reformas salariales, de pensiones y de precios, entre otras acciones como aceptar mas inversión extranjera y ampliar el sector privado.

"La unificación monetaria y cambiaria no constituye la solución mágica a nuestros problemas económicos y financieros, pero debe conducir a la elevación de la productividad del trabajo y a un desempeño más eficiente de las fuerzas productivas", dijo Díaz-Canel Tranquilizó además a la ciudadanía preocupada por el aún bajo poder adquisitivo al señalar que no se hará un cambio de moneda como en los primeros años del socialismo en la isla en la década de los años 60 sino que será "quedarnos con una moneda y vamos a dar tiempo necesario para el cambio por la que va a estar vigente" con un valor aún no anunciado.

También en los años 60 fue implantada la "libreta de abastecimientos" con el fin de distribuir de manera racionada los alimentos y productos de amplio uso de la población de forma equitativa, y a bajos precios cuando comenzó el bloqueo de Estados Unidos, que ya dura 60 años.

Pese a esfuerzos por limitar ese sistema de distribución y llevarlo a su desaparición desde 2008 a partir de nuevas medidas económicas, la "libreta" como le llaman los cubanos, ha persistido y según especialistas consultados estuvo a punto de fortalecerse con la epidemia de la Covid-19.

La libreta durante décadas ha subsidiado alimentos y otros productos con fuerte incidencia de los gastos estatales y dirigida a toda la población.

El objetivo oficial actual es suprimir parcialmente subsidios pero crear una asistencia social solamente dirigido a quienes no tengan ingresos suficientes.

El gobierno ha dicho que los grandes beneficios del sistema, o sea las gratuidades de la atención a la salud y la educación no desaparecerán.

No obstante, Díaz-Canel advirtió que no será inmediata la desaparición de "la libreta" sino que por un tiempo inicial "asegurará" el acceso a productos básicos de alimentos y combatirá el acaparamiento.