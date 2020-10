09/10/2020 - Pandemia

Las principales definiciones de Alberto Fernández sobre la nueva etapa de asilamiento social

El presidente Alberto Fernández anunció la modalidad que tendrá la nueva fase del aislamiento social por la pandemia del coronavirus y explicó la situación epidemiológica que atraviesa el país. A partir de la semana que viene se restringirá la circulación de personas en distintos distritos de 18 provincias durante 14 días debido al crecimiento de casos.

Principales definiciones del discurso brindado en la Casa Rosada:

AMBA

"Es evidente que el problema hoy trascendió el Área Metropolitana de Buenos Aires y se metió en toda la Argentina. Esto tiene que ver con que el AMBA irradió el problema, porque seguimos teniendo un país muy centralizado, y con que el virus empezó a circular localmente".

"El AMBA estuvo desde el primer día en un aislamiento sanitario, preventivo y obligatorio que nos permitió controlar los contagios. Hoy, la circulación de autos en la Ciudad de Buenos Aires está reducida a la mitad y el transporte público está en un 8 por ciento de lo habitual".

"El problema no está resuelto, pero el esfuerzo en el AMBA nos permitió que la curva se empezara amesetar y desde hace cinco semanas empezara a bajar. Estamos en un proceso de lento, pero sostenido descenso de los contagios".

Provincias

"Lo que hicimos en el Área Metropolitana de Buenos Aires ahora tenemos que hacerlo con las provincias que están afectadas. Por eso les propuse a los gobernadores disponer en distintos departamentos de 18 provincias medidas que permitan una disminución intensa y transitoria durante los próximos 14 días".

"Necesitamos de gobiernos que confluyan en una acción mancomunada y de ciudadanos que entiendan la situación en la que se vive. Les pido que nos ayuden en esta etapa que se inicia: tenemos que restringir la circulación".

"El 88 por ciento de las camas UTI están siendo utilizadas en Río Negro, el 81 por ciento en Mendoza, el 80 por ciento en Tucumán, el 78 por ciento en Santa Fe, el 77 por ciento en Salta, el 72 por ciento en Santiago del Estero y Neuquén y el 70 por ciento en Córdoba. Este dato nos está hablando de provincias que están alcanzando un nivel de estrés sanitario muy preocupante".

"La tasa de mortalidad creció mucho, pero seguimos estando relativamente mejor que otros países del continente. Esta tasa mide cuánta gente se ha muerto cada millón de habitantes del país".

"Les pido a todos y a todas que nos ayuden en esta etapa que se inicia. Tenemos que restringir la circulación. No quiere decir que vamos a parar la economía. Quiere decir que los que no tengan que circular, que no circulen. Las reuniones sociales son un riesgo enorme".

Economía

"Los datos del segundo trimestre de la economía y la pobreza y nos entristecen. Fue el peor trimestre del año".

"No tengan duda de que el tercer trimestre va a tener otros resultados, que tampoco van a ser para celebrar pero van a ser mejores".

"Estamos viendo una recuperación en la economía que no queremos postergar. Hay que seguir trabajando cuidando los protocolos".

"En septiembre hubo un aumento real del 5 por ciento en la recaudación. Es la primera vez que ocurre en lo que va del año. También crecimiento en la producción de autos, en la venta de cementos, de materiales de construcción y del consumo de energía".