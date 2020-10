07/10/2020 - Ministerio de Educación

Según Lichtmajer "la situación epidemiológica impide volver al aula"

El ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmajer, participó de la reunión virtual que mantuvieron sus pares de todo el país con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y las autoridades de la cartera sanitaria a nivel nacional.

Durante el encuentro -mediante videoconferencia- se evaluaron a nivel nacional las variables para una posible vuelta a clases presenciales.

“Según el indicador que presentó la Nación, Tucumán se encuentra en la zona roja del semáforo. En este momento, no están dadas las condiciones epidemiológicas para el retorno seguro a clases presenciales en Tucumán. Sobre todo, no vamos a tomar ninguna medida de política pública que pueda poner en riesgo de contagio a la familia docente, a los alumnos y alumnas y a quienes con ellos comparten. Esto es lo que vamos a priorizar en todo momento: cuidar la salud y sostener el derecho a la educación en condiciones extraordinarias y ciertamente difíciles”, expresó Lichtmajer

“En el encuentro que se mantuvo con los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones, el ministro de Salud de la Nación nos ha informado que se va a enviar una guía para el análisis del nivel de riesgo epidemiológico que va a ser elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación con los aportes que las jurisdicciones hagan. Sobre la base de esa guía se podrán identificar entonces las condiciones que presenta cada jurisdicción al respecto”, añadió el ministro.

Si bien todavía no hay definiciones y se espera un nuevo encuentro virtual, paralelamente, el Ministerio de Educación de Tucumán se encuentra trabajando para el próximo lanzamiento de un plan de transición educativa entre el 2020 y el 2021. “Claramente en estos momentos y basándonos en los indicadores que están en vigencia, uno debe decir que no están dadas las condiciones en este momento para pensar en actividades presenciales. No obstante, eso no significa que no hay actividad escolar como se ha sostenido a lo largo del año. Vamos a estar trabajando con más intensidad aún para presentar el Plan de Transición 2020/21 no solo para garantizar la continuidad pedagógica, sino también para generar un tránsito hacia el año que viene, acreditando saberes y buscando todo aquello que pueda fortalecer el vínculo”, culminó.