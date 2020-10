07/10/2020 - En General

Nuevos focos ígneos encienden la alarma en Yánima y en San Javier

Las altas temperaturas que se están registrando actualmente en la provincia volvieron a generar preocupación en las zonas de Yánima, en el sur provincial, y en el cerro de San Javier, en el paraje conocido como Rojas Paz, en donde volvió a encenderse la vegetación.

Así lo confirmaron desde la Dirección de Defensa Civil, que ya trabaja en las zonas para evitar que los incendios tomen mayor volumen. “Desde las 16 están trabajando tres aviones hidrantes privados y se está por sumar el avión del plan Nacional del Manejo del Fuego”, contó el titular de la repartición, Fernando Torres, sobre la situación en el sur provincial.

“Los focos ígneos están en el pedemonte y a una altura en un radio de 10 kilometros en los cerros de Yánima. Allí se están quemando troncos y ramas secas. El trabajo que se está realizando es en la zona del pedemonte para cortar la línea del fuego y que no llegue a zona de fincas de limones y palta”, añadió Torres, quien además resaltó que “en la zona pedemontana hasta ahora los aviones realizaron 15 tiros de agua (en una hora) y están encontrando ángulo de entrada”.

En el foco de Yánima están trabajando los tres aviones, que hacen base operativa en un aeródromo privado de La Cocha, Bomberos Voluntarios de La Cocha, de la Policìa, Bella Vista, Concepcion y Alberdi por tierra.

La situación en San Javier

En cuanto al cerro de San Javier, el sub director de Defensa Civil, Ramón Imbert, contó que la situación está controlada, aunque pidió a la población que no vaya al cerro. “Cerca de las 15 el fuego subterráneo comenzó a tomar temperatura por las condiciones climáticas y se iniciaron cuatro focos ígneos. Desde ese momento comenzamos a trabajar para que el fuego no se expanda hacia otros puntos y por el momento la situación está controlada, pero vamos a seguir trabajando mientras tengamos luz para enfriar la zona”.

En ese sentido Imbert contó que la ruta 340 está inhabilitada en El Corte, porque el trabajo que están realizando puede ocasionar derrumbes. “Estamos trabajando en la zona junto con los Bomberos Voluntarios de Yerba Buena, Defensa Civil de Yerba Buena, la Guardia Urbana Municipal (GUM), la comuna de San Javier, Vialidad de la provincia y Guardaparques del lugar”.