AMPLIAR Serán más celosos los controles municipales

06/10/2020 - COVID-19

Intendentes buscan disminuir la circulación de personas

El ministro del Interior, Miguel Acevedo, sostuvo que al no haber un amesetamiento de la curva de casos de Covid-19, se intentará disminuir la circulación interjurisdiccional, “sin afectar las actividades que se ya fueron habilitadas. Salud propone poner un tope horario para que deje de viajar gente entre municipios, para contener la ola de contagios”.

Sigue.

Queremos limitar más el horario vespertino y unificar los horarios de apertura y cierre de comercios dentro de las jurisdicciones. Estamos evaluando y pidiendo a los intendentes que hagan sus propuestas para que surja un consenso que apliquemos todos”, añadió.

Respecto a si habrá un retroceso de fase, Acevedo dijo: “No surgió en la charla. Tratamos de que se desarrollen todas las actividades que se flexibilizaron, pero hay que tomar medidas por el crecimiento de casos. Estamos evaluando solo limitar la circulación y horarios, hasta llegar a un acuerdo”.

No debemos salir si no es imprescindible, hay que quedarse en casa, e ir a la calle solo cuando haya algo impostergable”, remarcó el ministro.

“Tucumán desde el principio es una de las provincias ha flexibilizado la mayor cantidad de actividades. Pero hoy debemos analizar, sin volver atrás, cómo frenamos la curva de contagios y esto estamos tratando de hacer con la limitación de horarios y de traslado interjurisdiccional”, explicó en diálogo con el programa Buen día, de La Gaceta Play.

Darío Monteros, intendente de Banda del Río Salí, planteó que el Ministerio de Salud Pública eleve un protocolo al Comité Operativo de Emergencia (COE) con el objetivo de que los municipios, principalmente los del Gran San Miguel de Tucumán, adhieran para hacer cumplir normas sanitarias de prevención.

Los jefes municipales, con nuestras estructuras, vamos acatar las medidas que propongan, porque la idea es bajar la circulación de personas. De todas formas, no se trata solo de que el COE o los intendentes trabajemos, se trata de la concientización ciudadana ¿Hoy quién no tiene un amigo, familiar o vecino que no está contagiado?”, dijo Monteros en diálogo con el programa Vivo Tucumán, que se emite por Telefé.

En ese sentido, explicó que las ciudades cabecera de los departamentos son las que más concentran aglomeraciones de personas, en algunos casos inevitables, como las colas en los bancos: “Hemos sugerido que se debería reunir Salud con los organismos provinciales y nacionales de pagos a jubilados y pensionados, de programas sociales como IFE y AUH, para que establezcan horarios distintos de pagos, porque se hace un cuello de botella en horarios en los que coinciden diferentes beneficiarios y se dan grandes aglomeraciones en entidades financieras”.

Al respecto, Monteros pidió a la población evitar circular si no es necesario: “Seguimos observando que cuando la gente va al súper o hacer algún trámite, va una familia completa, y eso no puede suceder”.

En consonancia, el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, reiteró: “Necesitamos bajar la circulación de personas, porque la única forma de sortear la pandemia es entre todos. Más que decir que volvamos a fase 1, y generar un inconveniente social, deberíamos tomar conciencia los tucumanos”.

Reforzar controles y pedir mayor conciencia y, por otro lado, trabajar con los grupos de riesgo, como hacen muchos países, estableciendo horarios específicos para ellos. Esto les facilitaría la vida a franja”, fue el planteo del jefe municipal de la Ciudad Jardín en una nota periodística.

Por último, remarcó que “el trabajo del Ministerio de Salud pública es muy bueno” y, en ese marco, sostuvo que los intendentes “buscan un consenso y continuar con el diálogo”.

Fuente: Comunicación Pública - Tucumán