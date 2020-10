AMPLIAR Manifestantes reunidos en la céntrica Plaza Italia de Santiago de Chile en el comienzo de las protestas antigubernamentales.

06/10/2020 - Inicio protestas

Estudiantes chilenos evocaron primer aniversario de la evasión en el Metro

Los estudiantes secundarios chilenos recordaron ayer el inicio de la evasión masiva por el alza del pasaje del Metro que derivó el año pasado en la gran revuelta social del movimiento del 18 de octubre (18-O).

Sigue.

"Lo que empiezan lxs secundarixs lo termina el pueblo organizado", escribieron en una gran lienzo que desplegaron en los andenes de la Estación Plaza Egaña, en el sector oriente de Santiago.

El grupo de por unos 20 adolescentes se mantuvo cerca de 20 minutos en el interior del tren subterráneo y no hubo interrupción del servicio.

Hace un año, los jóvenes convocaron a la protesta "evadir, otra forma de luchar" para saltar sobre los torniquetes y no pagar el pasaje del Metro, lo que fue imitado por el resto de la población que rechazaba el incremento de cuatro centavos de dólar.

Para los analistas, el movimiento de los jóvenes tuvo eco en la ciudadanía por el cansancio que acumulaba una serie de abusos de parte del sistema y de la autoridad, insensible a sus demandas.

La evasión se repitió a la semana siguiente y cada vez fue concentrando más fuerza hasta que el 18 de septiembre se tradujo en la destrucción simultánea de 40 estaciones del vital transporte público y que convirtio a la capital chilena en una ciudad en llamas ante el silencio de la autoridad.

"Al día de hoy seguimos con las mismas demandas que teníamos hace un año, seguimos luchando por la educación, por mejores pensiones, por la salud", dijo el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Marcos Fauré.

"A este Gobierno no le importamos, y así ha quedado demostrado con el actuar negligente que ha tenido durante la pandemia", agregó el portavoz.

Recalcó que "sabemos que no le importan nuestras vidas, sino que su único interés y por lo único que velan es por las riquezas de los empresarios, de los más poderosos de este país, y es por eso que han intentando imponernos su supuesta 'normalidad' por tanto tiempo, que ha intentado hacernos volver a clases. Nuestra respuesta es clara: nosotros no volveremos a clases mientras no estén las condiciones sanitarias para poder hacerlo".

Aunque el alza del boleto de Metro adoptada por un comité de expertos del Ministro de Transportes fue revocada, las protestas siguieron y el 25 de octubre se realizó la mayor de las marchas que haya vivido el país con dos millones de personas en las calles a lo largo de Chile.

Las demandas quedaron claras: los ciudadanos exigían un cambio profundo al modelo económico y social que ha imperado en los últimos 40 años. Los días siguientes fueron caóticos, y los dirigentes de Partidos, parlamentarios de oposición y oficialista mas representantes el gobierno debieron reunirse para buscar una solución.

De allí emanó el acuerdo por la paz que estableció llamar a un Plebiscito Constitucional para poner fin a los amarres consagrados en la Constitución de 1980 de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Inicialmente, el referéndum se iba a realizar en abril, pero la pandemia obligó a postergarlo para este 25 de octubre.