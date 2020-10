AMPLIAR Policía tiende a encubrir hechos de violencia (foto: EPA)

05/10/2020 - Represión indiscriminada

Según Human Rights, Carabineros chilenos tienden al encubrimiento

El director para las Américas de la ONG humanitaria Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, sentenció que la policía uniformada de Carabineros de Chile tiene "la tentación usual de encubrimiento".

Sigue.

Ello, a propósito del último incidente de violencia policial al caer un joven al lecho del río Mapocho en el puente Pío Nono en el contexto de una nueva manifestación social.

"Carabineros es una institución que tiende a responder corporativamente", acusó Vivanco en entrevista con 24 Horas, añadiendo que "no existe una actitud de una plena transparencia, de facilitar las investigaciones y entregar toda la documentación y el material a las autoridades correspondientes".

Esta vez fueron claves las imágenes aportadas por el corresponsal de TV Ruptley de Alemania, Mauro Medel, quien grabó el momento exacto en que el adolescente de 16 años cae al río e incluso queda unas décimas de segundo enrollado en la baranda pero no es ayudado por el resto de los carabineros.

Las imágenes del profesional -junto a las cámaras de seguridad y las personales de los propios policías- fueron utilizadas el domingo en la audiencia de formalización del carabinero Sebastián Zamora (22), quedando en prisión preventiva durante los 120 días de investigación por el delito de homicidio frustrado. El director del organismo humanitario, que viajó a Chile hace un año para investigar las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos contra carabineros en el marco del estallido social del movimiento 18-O, observó también que en el último incidente hay "supuestos esfuerzos de algún personal de carabineros por intentar obstruir la investigación judicial".

Vivanco se refiere a las distintas versiones que entrega Carabineros sobre la caída del joven, al que supuestamente iban a detener y al que aseveran haberle prestaron ayuda.

"Las imágenes muestran que no hubo el más mínimo interés por la suerte de este joven que estaba en el río. Y los que no están imputados, que no pueden sostener que no conocían las circunstancias, prácticamente huyen. Eso muestra la falta de profesionalismo" de una institución, acotó el abogado.

Para el director de HRW, Carabineros es una institución que no ha sido objeto de reforma alguna desde la recuperación de la democracia en 1990. Los distintos gobiernos, precisó, "se han preocupado de aumentar la dotación y darle algunos instrumentos para el control de manifestaciones, pero no se ha hecho un esfuerzo serio por mejorar la capacitación, el entrenamiento de oficiales y suboficiales".

"Y, en especial -subrayó- contar con mecanismos confiables y rigurosos para preservar la disciplina en Carabineros y sancionar a los que se apartan de los protocolos. Mientras esas reformas no avancen en Chile, lamentablemente nuestro pronóstico donde se demuestra un uso excesivo de la fuerza, todo esto va a continuar".

Vivanco responsabilizó también a las autoridades civiles, por cuanto, afirmó, "el problema es profundo, serio y me parece que todas aquellas personas que han estado involucradas en Carabineros desde (presidente Patricio) Aylwin (1990-1994) en adelante, y estoy pensando en ministros y subsecretarios del Interior, saben de la gravedad del problema".

Para el director de HRW, "hay una resistencia histórica por parte de los altos mando de Carabineros a permitir una supervisión, una fiscalización efectiva de las autoridades políticas".

Aseguró que es una actitud que vienen observando desde hace tres décadas "y hemos podido constatar esa actitud en que Carabineros difícilmente se subordina, lo hace a regañadientes y cuando eso ocurre también subsiste una tensión entre carabineros y las autoridades competentes".

Explicó que la institución sabe que las autoridades necesitan de Carabineros para el objetivo de orden público, "Carabineros sabe de esa necesidad y ejerce sus fueros, hace uso de la importancia y relevancia de su papel para resistir cualquier reforma ya mayor".