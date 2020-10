05/10/2020 - En General

Tafí del Valle se suma a la donación de plasma

Este lunes el Banco de Plasma de la Provincia recibió la donación de cuatro jóvenes oriundos de los valles que, recuperados de coronavirus, decidieron dar un paso más en pos de los tucumanos y donar el elemento indicado en el tratamiento de algunos pacientes internados en estado crítico a causa del virus.

Durante la jornada se recibió a los cuatro primeros donantes de Tafí del Valle, que serán seguidos durante el martes que viene en otra tanda de 6 que viajarán a la capital de la provincia para concretar el gesto de ayuda. José Augusto Andrada, de 33 años, es uno de los tucumanos solidarios que hoy donaron plasma y que recuperado manifestó su interés de ser útil y ponerse al servicio de la gente que está pasando por esta enfermedad y lo necesita.

Yo me contagié en el trabajo alrededor del 2 de septiembre. Los primeros 7 días la pasé mal con dolor de cuerpo, de cabeza y fiebre, afortunadamente no necesité de internación y pude pasarlo en mi casa. Tres miembros de mi familia se contagiaron también pero por suerte tuvieron los mismos síntomas leves y desde el Banco de Plasma se comunicaron conmigo, me testearon para constatar que pudiera donar y di apto porque generé los anticuerpos, así que decidí aportar mi granito de arena”, contó José.

El joven detalló que el proceso de extracción en total tomó una media hora, contó que no duele y que para ayudar a la gente está dispuesto a volver a donar.“En Tafí del Valle somos pocos y nos cuidamos mucho, hay mucha consciencia y los que estamos aptos para donar plasma estamos dispuestos a hacerlo las veces que sea necesario”, dijo.

José Claudio González,tiene 30 años y es también de Tafí del Valle, viajó durante la jornada para ser donante de plasma. Comentó que desde que se recuperó de la enfermedad tenía en mente donar y que cuando desde el hospital de su ciudad se comunicaron accedió sin ningún inconveniente, igual que lo hizo Raúl Morán de 25 años, otro de los ciudadanos altruistas que hoy se sumó a la acción por ser su día de descanso laboral.

Yo quería ayudar a la gente que lo necesita, especialmente a los adultos mayores, en algún momento todos lo podríamos requerir así que me pareció importante hacerlo. Esto surgió como una iniciativa propia para ayudar en esta situación que hoy estamos pasando con el Covid. También por mi familia, somos 10 y estuvimos aislados juntos hasta que nos dieron el alta y salimos todos bien”, relató Raúl, al tiempo que destacó la asistencia constante de sus vecinos y la Municipalidad, quienes los ayudaron a sobrellevar día a día.

Ezequiel Vargas de 29 años, también oriundo de Tafí del Valle y donante de plasma, contó que sus padres son personas de alto riesgo: “Viéndolo desde el punto de vista de mi familia, así como yo hoy estoy donando para ofrecer la oportunidad de que otra persona pueda recuperarse, así también alguien podría abrir su corazón y tener la bondad de donar plasma en caso de que mis padres o algún afecto mío lo necesitara. Eso me motiva, pensar que como yo otros jóvenes van a emprender y tener este gesto que es lo que más necesitamos actualmente”.

En esta línea, Ezequiel no dudó en resaltar que la iniciativa debe surgir de cada uno. “Mucha gente de Tafí está por comenzar a donar, queremos que esto abra los ojos especialmente a los jóvenes para que donen, porque lo necesitamos. La felicidad depende de ver bien a tus afectos y ayudándonos los unos a los otros podemos colaborar para que eso suceda en muchos hogares”, sostuvo el joven trabajador de Saneamiento y Desinfección, padre de una niña de 5 años.

“Yo creo que esta es una enfermedad más que va a pasar tarde o temprano. Tenemos que mantenernos positivos y no bajar los brazos. Ayudemos, no hay que dejar de lado al que se enferma y si ya te recuperaste hay que donar, no cuesta nada”, es el mensaje de Ezequiel.

Por su parte Víctor Abad, miembro del equipo del Banco de Plasma del hospital Néstor Kirchner, se encuentra cumpliendo la función de recibir a los donantes de plasma que ya pasaron por las distintas etapas de filtrado y están aptos para donar. El proceso involucra distintos pasos para ver si el potencial donante reúne los requisitos clínicos.

“Tratamos de que el donante tome este proceso no como una carga más en relación a la enfermedad, sino como un proceso que le genere satisfacción. Que separe todo lo que refiere a la sintomatología y consecuencias sociales que a veces conlleva el virus, de lo que es la donación”, afirmó el especialista aclarando que la persona que dona puede ayudar de 3 a 4 personas por cada donación y que según la cantidad de anticuerpos que pueda tener el donante, puede llegar a donar 2 veces por mes y 24 veces al año.