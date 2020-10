AMPLIAR Trump, bajando del helicóptero Marine One a su llegada al Centro Médico Militar Walter Reed en Bethesda, Maryland

04/10/2020 - Noticias falsas

Analizan el rol de Trump, como motor de la desinformación

Positivo al coronavirus (dudoso), junto a la primera dama Melania, pero también motor principal de la desinformación sobre el SARS-CoV-2, así es señalado el presidente estadounidense Donald Trump por un reporte académico.

Se trata de un estudio de la Cornell University, que tiene su sede central en Ithaca (Nueva York), que ubica al mandatario como el principal sospechoso en la difusión de noticias falsas no verificadas acerca del coronavirus.

En particular, se demostró que las menciones de Trump constituían casi el 38% de las "conversaciones de desinformación" online totales sobre el nuevo virus.

Un equipo de la Cornell Alliance for Science evaluó 38 millones de articulos publicados en los medios tradicionales en lengua inglesa de todo el mundo entre el 1 de enero y el 26 de mayo de este año.

La base de datos utilizó la cobertura agregada de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, India, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y otras naciones africanas y asiáticas.

Y fueron identificados 522.472 artículos de noticias que reproducían o amplificaban la desinformación relativa a la pandemia de coronavirus o lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó la "infodemia". Estos fueron clasificados en 11 subargumentos principales que van desde las teorías del complot a los ataques al expetro principal norteamericano Anthony Fauci, a la idea de que el virus es un arma biológica desencadenada por la CIA.

El argumento más extenso y popular fue aquello que los autores del estudio definieron como "curas milagrosas" que apareció en 295.351 artículos, más que los otros 10 argumentos puestos juntos.

Los investigadores descubrieron que los comentarios del presidente Trump llevaron a picos importantes en este ámbito a partir de un briefing con la prensa el 24 de abril en el que Trump sugirió que inyecciones de desinfectante en pacientes contra el coronavirus (propuesta que luego sonó como sarcástica tras horas de polémicas).

Picos similares fueron observados cuando promovió tratamientos no probados como la hidroxicloroquina. En agosto Trump fue censurado por Facebook y Twitter por desinformar sobre la enfermedad, relativamente en un posteo en el que afirmaba que los niños son "casi inmunes" al Covid-19.

"Cuando se habla de la crisis ligada al coronavirus -ataca en un artículo sobre el presidente norteamericano el director de Science, Herbert Holden Thorp- las palabras de Trump no podrían ser más destructivas".

"Cuando los científicos intentaron decirle que estaba llegando una crisis, la llamó 'el nuevo engaño'", resaltó.

Y sobre el extraordinario número de vidas perdidas, apuntó: "es aquello que es". Su plan para derrotar al virus es simplemente que "como un milagro, desaparecerá", amplió Thorp.

Su estrategia de comunicación es "pretender siempre minimizar". "Para los estudiosos y los que hacen grandes sacrificios para combatir este flagelo, nos contentamos con solo dos palabras. Dos palabras que Trump simplemente no sabe decir: Thank you", señaló Thorp.