AMPLIAR Sala donde se dicto la sentencia

02/10/2020 - DDHH

En Tucumán, emitieron sentencia en Mega Causa 14 por delitos de Lesa Humanidad

Hubo 3 penas de prisión perpetua, 13 condenas de entre 10 y 18 años de prisión y 9 absoluciones. Se juzgaron 335 violaciones a los derechos humanos ocurridas entre febrero de 1975 y julio de 1977. Los juzgados pertenecían a las fuerzas militares, policiales y de Gendarmería.

Sigue.

Los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y José Camilo Quiroga Uriburu aplicaron las siguientes penas por homicidios, torturas seguidas de muerte, delitos contra la libertad sexual, asociación ilícita, privaciones ilegítimas de la libertad, apremios, tormentos, vejaciones y violación de domicilio, según cada caso y grados de autoría y participación.

En la sentencia, el tribunal omitió pronunciarse acerca del petitorio formulado por los fiscales para que "declare como garantía de no repetición que en la provincia de Tucumán, durante la implementación del Operativo Independencia, no existió guerra, ni un conflicto armado interno en los términos del derecho internacional humanitario”. La resolución sí señaló que las mujeres víctimas que fueron objeto del proceso padecieron formas de violencia comprendidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará.

Las condenas caso por caso

La sentencia estableció:

Condenar a FERNANDO TORRES, la pena de prisión perpetua, accesorias inhabilitación absoluta y costas por:

- causa “Operativo Independencia” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones , (ii) torturas agravadas, (iii) torturas seguidas de muerte, (iv) violación sexual, (v) abuso deshonesto, (vi) homicidio calificado.

- Causas “Molina”: por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones, (ii) torturas agravadas, (iii) homicidio calificado

- Causa “Muñoz” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones; (ii) torturas agravadas; (iii) homicidio calificado

Condenar a LUIS ORLANDO VARELA, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales , inhabilitación absoluta y costas por:

- Causa “Operativo Independencia” por ser partícipe necesario (art. 45 CP) del delito de (i) privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, (ii) torturas agravadas

- Causa “Molina”: privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, (ii) torturas agravadas, (iii) homicidio calificado,

- Causa “Muñoz”: (i) violación de domicilio; (ii) privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones; (iii) torturas agravadas, (iv) homicidio calificado.

Condenar a ALBERTO HECTOR RAFAEL MONTES DE OCA, a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales, inhabilitación absoluta y costas por:

- Causa “Operativo Independencia” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, (ii) torturas agravadas, (iii) violación sexual, (v) homicidio calificado,

- Causa “Molina”: privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones

- Causa “Muñoz” : privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones.

Condenar a JOSE CARLOS SOWINSKI, a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales, inhabilitación absoluta y costas por:

- causa “Operativo Independencia” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, (ii) torturas agravadas, (iii) violación sexual, (iv) homicidio calificado

Condenar a ROLANDO REYES QUINTANA, a la pena de 14 años de prisión, accesorias legales e inhabilitación absoluta y costas por:

- causa “Operativo Independencia” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, (ii) torturas agravadas, (iii) torturas seguidas de muerte, (iv) violación sexual, (v) homicidio calificado

- causa “Molina” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) violación de domicilio, (ii) privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones , (iii) torturas agravadas

Condenar a FELIX INSAURRALDE, a la pena de 14 años de prisión, accesorias legales por igual tiempo que el de la condena que incluye inhabilitación absoluta y costas por:

- causa “Operativo Independencia” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, (ii) torturas agravadas, (iii) torturas seguidas de muerte (iv) violación sexual en perjuicio de la víctima: (v) homicidio calificado.

Condenar a HUGO JAVIER FIGUEROA, a la pena de 14 años de prisión, inhabilitación absoluta y costas por:

- causa “Operativo Independencia” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, (ii) torturas agravadas, (iii) torturas seguidas de muerte, (iv) homicidio calificado.

Condenar a GUILLERMO AGUSTÍN UGARTE, a la pena de 14 años de prisión, accesorias legales, inhabilitación absoluta y costas por:

- causa “Operativo Independencia” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, (ii) torturas agravadas, (iii) torturas seguidas de muerte; (iv) violación sexual (v) homicidio calificado.

Condenar a JUAN FRANCISCO NOUGUÉS, a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales e inhabilitación absoluta por

- causa “Tartalo” por ser autor material del delito de asociación ilícita; (b) partícipe secundario de los delitos de: (i) violación de domicilio, (ii) privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones, (iii) torturas agravadas, (iv) homicidio agravado

Condenar a BENITO PALOMO, a la pena de 16 años de prisión, accesorias legales e inhabilitación absoluta po:

- causa “Palomo” por ser partícipe necesario del delito de privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones.

Condenar a CARLOS ALBERTO LAFUENTE, la pena de 16 años de prisión, inhabilitación absoluta y costas por:

- causa “Palomo” por ser: (a) autor material del delito de asociación ilícita; (B) partícipe necesario de los delitos de: (i) privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, (ii) torturas agravadas

Condenar a ADOLFO ERNESTO MOORE, a la pena de Prisión Perpetua, accesorias legales por igual tiempo que el de la condena que incluye inhabilitación absoluta y costas por:

- causa “Molina” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones (ii) torturas agravadas, (iii) homicidio calificado

Condenar a ERNESTO RIVERO, a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales e inhabilitación absoluta y costas por:

- en causa “Molina” por ser partícipe necesario del delito de privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones.

- en causa “Muñoz” por ser partícipe necesario del delito de privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones.

Condenar a ÁNGEL CUSTODIO MORENO, a la pena de 14 años de prisión, accesorias legales por igual tiempo que el de la condena que incluye inhabilitación absoluta y costas por:

- causa “Molina” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) violación de domicilio (ii) privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones, (iii) torturas agravadas.

Condenar a RICARDO OSCAR SÁNCHEZ, a la pena de 14 años prisión, accesorias legales por igual tiempo que el de la condena que incluye inhabilitación absoluta y costas en

- causa “Molina” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) violación de domicilio, (ii) privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones, (iii) torturas agravadas.

Condenar a LUIS ARMANDO DE CÁNDIDO, a la pena de 14 años prisión, accesorias e inhabilitación absoluta y costas en

- causa “Molina” por ser partícipe necesario de los delitos de: (i) violación de domicilio, (ii) privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones, (iii) torturas agravadas.

Resultaron absueltos de delitos imputados en:

- causa “Operativo Independencia”:

o Ernesto Repossi,

o Julio Luis Teodomiro Bidone,

o Juan Antonio Garibotte

o Hugo Enzo Soto absuelto por el principio de la duda

o Celso Alberto Barraza absuelto principio duda

o Miguel Ángel Orlando Chaile absuelto principio duda

o María Luisa Acosta de Barraza absuelta principio duda

- Causa “Molina” :

o Pedro Osvaldo Caballero absuelto por principio de duda

- Causa “Muñoz”:

o Ramón Alberto Ojeda Fuente absuelto por principio de duda