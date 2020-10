AMPLIAR San Martín continuará en Primera Nacional

01/10/2020

EL TAS falló contra San Martín

El Tribunal Arbitral del Deporte se expidió ante el reclamo de la institución norteña y resolvió que los ascensos deben obtenerse en las canchas. El presidente del club santo se despachó contra Massa.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se expidió con un breve comunicado relacionado al caso que involucró a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a San Martín de Tucumán, relacionado al reclamo del club norteño al ascenso a la Liga Profesional tras la suspensión de la Primera Nacional a causa de la pandemia de coronavirus.

“La apelación presentada por Club Atlético San Martín de Tucumán contra la decisión dictada el 29 de abril por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es rechazada”, afirmó el fallo emitido por el ente internacional en sus primeros párrafos.

La entidad del norte argentino estuvo presente con sus letrados y su presidente, Roberto Sagra, mientras que desde la AFA también se repitió el escenario con Claudio Tapia y los abogados durante la audiencia que se estableció a través de la plataforma Zoom.

El club tucumano se encontraba en la cima del Grupo B de la segunda categoría y reclamó el ascenso por medio de esta vía cuando se canceló la competencia por la pandemia, argumentando que en la Copa de la Superliga terminó tras disputarse la primera fecha que resolvió las clasificaciones a las competiciones internacionales.

Sin embargo, el TAS rechazó su pedido y anunció que “la decisión de la AFA está confirmada y los costes del presente arbitraje serán abonados por San Martín”.

De este modo, los ascensos a la Primera División se resolverán en las canchas cuando se reanude la actividad con un formato que todavía está en discusión.

Pablo Toviggino, hombre cercano a Tapia y actual vicepresidente de la AFA, escribió en su cuenta oficial de Twitter un mensaje que no dejó lugar a dudas: “Quiero decir una sola cosa”, con una foto del documento.

El fallo oficial que presentó el directivo refleja que San Martín de Tucumán deberá pagarle a la AFA “2.500 francos suizos como contribución por los costos legales y de otra naturaleza en la que haya incurrido en relación con el presente arbitraje”.

“Massa mandó gente para sacarnos lo que era nuestro”

Roberto Sagra, presidente del Ciruja, dialogó con Olé luego de la resolución y salió al cruce contra la AFA y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que tiene una relación cercana a Tigre, institución de la Segunda División.

-¿Te sorprendió la decisión final?

-Sí, me parece que no tienen los fundamentos.

-Habías comentado que sea cual fuera la resolución no ibas a seguir en el club...

-Sí, es una decisión que ya está tomada. Voy a llamar a elecciones cuando se pueda por el Covid, mientras tanto me voy a seguir haciendo cargo del club.

-¿Te molestó la chicaneada de Pablo Toviggino, jefe de gabinete de la AFA, en las redes sociales?

-De ellos no me sorprende nada, lo único que se me viene a la mente en este momento es cuando Toviggino nos comunicó hace algunos meses que ascendíamos con Atlanta pero esa decisión cambió por Sergio Massa.

-¿Crees que Massa tuvo que ver en la resolución?

-Sí, sin dudas. Me acuerdo cuando dijo que le entraron a su casa y violaron su intimidad, yo hoy me siento así. Creo que Massa nos mandó su gente a nuestra casa para sacarnos lo que era nuestro y nos correspondía. Imaginate lo que significa eso.

-Ahora a pensar en la Primera Nacional...

-Vamos a tratar de asimilar este duro golpe para intentar hacer lo mejor posible por el club. Sin dudas será imposible encontrar el nivel que tuvimos en la temporada pasada.