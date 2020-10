AMPLIAR El candidato del MAS Luis Arce Catacora

01/10/2020 - Presidenciales de Bolivia

Arce sospecha que ministro de facto recibe instrucciones de EEUU para suspender elecciones

El candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, manifestó ayer jueves que espera que el viaje del ministro de Gobierno Arturo Murillo a Estados Unidos (EEUU) no haya sido para recibir instrucciones para evitar la realización de las elecciones generales previstas para el 18 de octubre o para la realización de un supuesto fraude electoral.

“Ojalá que él (Murillo) no esté recibiendo instrucciones de convulsionar al país. Ellos (el Gobierno de Jeanine Áñez) ojalá no estén recibiendo instrucciones de que no se lleven adelante las elecciones o finalmente como ocurrió en Honduras hacer fraude electoral. Ojalá que no sean esas las instrucciones que esté recibiendo el señor Murillo allá en Estados Unidos”, señaló el exministro de Economía.

El lunes en horas de la noche, a días de realizarse los comicios, Murillo viajó a EEUU, donde debía reunirse con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El ministro de Gobierno se reunió este martes con el secretario General de la OEA, Luis Almagro. "Acabamos (una) productiva reunión", informó en su cuenta en Twitter, tras los cuestionamientos por su viaje al país del norte, en medio de una crisis de gabinete ministerial.

Por su parte, Almagro, en su cuenta de Twitter, afirmó que se reunió con el titular de Gobierno, quien le habría transmitido su preocupación sobre la posibilidad de un nuevo fraude en las elecciones generales. “Nos comprometimos a máximos esfuerzos a fortalecer la Misión Electoral de #OEAenBolivia y a asegurar la voluntad del pueblo”, señaló.

La posición de Murillo y de Almagro se da cuando el candidato del Movimiento Al Socialismo, (MAS), Luis Arce, lidera las encuestas y tras la declinatoria de Áñez en su postulación, con la intención de evitar una victoria del MAS.

Además, surgieron críticas ante el retorno de Manuel González como jefe de misión electoral de la OEA, quien precisamente fue el que, con su informe preliminar, alimentó el discurso del fraude al día siguiente de los comicios del 20 de octubre de 2019, que desembocaron en un golpe que terminó con la renuncia del entonces presidente Evo Morales.