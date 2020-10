30/09/2020 - Salud

Realizaron importante cirugía de reconstrucción de rodilla

“Lo novedoso de esta intervención es haberla podido realizar en un solo tiempo y de manera ambulatoria”, expresó el Jefe de la Unidad de Traumatología, José Luis Saab.

Se trató de una riesgosa cirugía de la rodilla derecha de un paciente joven quien se lesionó los cuatro ligamentos estabilizadores de la rodilla.

“Es un procedimiento que duró alrededor de cinco horas, con un resultado muy exitoso gracias al extraordinario equipo con el que trabajo y a mi compañero, el doctor Danielli, quien formó parte de la operación”, expresó Saab. Además, adelantó que el proceso continúa con la etapa de recuperación para luego poder ver el resultado final.

Con respecto a los criterios que apuntaron para la realización de la operación, el referente explicó: “Hemos tenido en cuenta varios factores, uno de ellos es el contexto social del paciente, de manera que pueda realizar una adecuada recuperación en su domicilio, y otro es el estado físico y clínico general”.

En este sentido, explicó que el joven tendrá 10 días de inmovilización de la pierna con apoyo parcial, y luego de ese período comienza a movilizarse con controles médicos.

Saab comentó que actualmente la Unidad de Traumatología realiza todas cirugías ambulatorias, atendiendo fracturas de manos, antebrazos y brazos, lesiones tendinosas, entre otras. “Además, trabajamos con artroscopia, que se trata de reconstrucciones ligamentarias, lesiones meniscales, condrales, entre otras”.

“Afortunadamente hemos podido ir ampliando la oferta prestacional para dar respuesta a pacientes que pasan mucho tiempo sin poder resolver su problemática”, expresó el especialista.

Para finalizar, el jefe de la Unidad dijo que están trabajando con las consultas habituales y explicó que, si bien lo están haciendo de manera reducida, siguen organizándose para cumplir con atención presencial y cirugías respetando los protocolos y normativas de bioseguridad.

Testimonio

Guillermo de 24 años sufrió un accidente realizando deporte viéndose comprometidos los 4 ligamentos de su rodilla. Luego de la operación, se encuentra en buen estado de salud en etapa de recuperación en su domicilio.

“Quiero agradecer al hospital y al personal porque la atención fue excelente, me trataron muy bien desde que llegue. Además, el doctor Saab y todos los que trabajaron con él me dieron su apoyo y confianza durante todo el proceso al ser una operación complicada. Hoy me estoy rehabilitando bien para, de a poco, ir recuperando mi vida normal”, expresó el paciente.