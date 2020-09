29/09/2020 - En General

Conicet y Fundación Cassará capacitan a profesionales locales

Neokit-Covid-19 es el nuevo test rápido de diagnóstico molecular creado por desarrolladores argentinos para detectar coronavirus. Durante este lunes y martes, profesionales de la Fundación Pablo Cassará y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) visitan la provincia para capacitar a los especialistas locales en la implementación del método.

La jefa del Laboratorio Central del hospital Centro de Salud, Marisa Díaz, comentó que este martes se realiza la segunda y última jornada con equipos de profesionales de la Fundación Cassará y el Conicet, que consideraron al efector tucumano para la puesta en marcha de una capacitación virtual intensiva sobre las nuevas técnicas y métodos que tienen por objetivo el diagnóstico rápido y temprano con resultados confiables para Covid-19.

“Quiero agradecer al Ministerio de Salud, a las autoridades del hospital, al equipo del Conicet que nos ayudó con el equipamiento y a todos los que hicieron posible que tengamos hoy un Laboratorio de Biología Molecular que se armó con esfuerzo en tan solo unos días. Contamos hoy además con la presencia de Sergio Pallotto, directivo del laboratorio Cassará que fabrica los neokits para sacarnos todas las dudas, tanto las que se planteen desde el hospital, como desde nuestra comunidad en general”, sostuvo Díaz.

La nueva técnica permitiría mejorar considerablemente los tiempos de extracción. En ese sentido, la profesional explicó que cuando se realiza una extracción de ARN (ácido ribonucleico) el procedimiento clásico puede tomar alrededor de tres horas y por tanto realizar la determinación por PCR puede llegar a demorar unas 5 horas.

“El nuevo kit de extracción permitiría realizarlas en una hora máximo, lo cual posibilita no solo agilizar procesos aquí, sino, por ejemplo, en hospitales de campaña. Las mejoras en los tiempos son lo que en general necesitamos para acelerar los resultados para la población, por eso se transmitirá en vivo desde el hospital Centro de Salud por Webinar para el resto de los hospitales y se cuenta con la presencia de equipos de investigación de la Estación Experimental y del Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO)”, contó Díaz.

neokit covid1El director Técnico de Neokit, farmacéutico Sergio Pallotto, destacó que el objetivo de la visita es implementar el diagnóstico rápido de Covid, que actualmente ya se está haciendo en algunos hospitales de Tucumán, y que está permitiendo observar mejorías: “La novedad es hacerlo por el método directo del nuevo Neokit Plus, que permite hacer el análisis de 50 personas en dos o tres horas y con esto ya podemos diagnosticar a los pacientes con la muestra directa”.

Pallotto detalló que la técnica de los Neokits no necesita de equipamiento especial, no requiere de un termociclador, equipo costoso que sí se precisa para la determinación de PCR y aclaró que el método está aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para diagnosticar como detectable o no detectable al paciente.

“A diferencia de algunos métodos rápidos que sirven como primer filtro, nuestro método diagnostica a través de las muestras a los pacientes. En Tucumán los hospitales que visitamos están en excelentes condiciones, tienen todos los insumos y lo mejor de todo es la buena predisposición que notamos para mejorar y para aumentar el número de análisis y testeos por parte de los equipos, así que vemos un auspicioso futuro”, afirmó el directivo.

Por su parte el subdirector técnico del hospital, Mario Raya, agradeció al Gobierno de la Provincia y al Ministerio de Salud Pública, en la persona de la ministra, Rossana Chahla, por brindar la posibilidad de aplicar una nueva técnica de detección de Covid-19 para toda la ciudadanía.

“Esta técnica es más ágil, no requiere de tanta infraestructura y permite especificidad diagnóstica”, resaltó el funcionario en coincidencia con el director de Tecnología Médica del Siprosa, Luis Rocha, quien destacó la importancia de la incorporación, como parte de las estrategias que plantea la cartera sanitaria, para tener nuevas alternativas a las determinaciones que realizaba hasta ahora el Laboratorio Central.

“Se trabaja hace semanas en esta nueva modalidad, fundamentalmente en el hospital Centro de Salud y el de Concepción. Esta capacitación con los desarrolladores de la técnica es para perfeccionar al personal y con la intención de replicarlo en el hospital Eva Perón y posiblemente en el Padilla”, finalizó Rocha.