28/09/2020 - En General

La Búsqueda Activa de Febriles realizó controles sanitarios en Villa 9 de Julio

La Búsqueda Activa de Febriles (BAF) recorrerió ayer y continuará mañana martes, nueve manzanas del barrio Matadero llegando a 170 familias para realizar la detección de contactos estrechos de casos positivos para Covid-19.

El operativo se lleva a cabo en el Área Operativa Noreste donde, además de casos estrechos, buscan detectar pacientes con factores de riesgo, mayores de 60 años, quienes tienen indicación de ser hisopados y aislamiento obligatorio.

Con respecto a este tipo de pacientes, la coordinadora del programa, Yolanda Breppe, explicó: “Estas personas son conducidas hacia la carpa ministerial donde llenan una declaración jurada. Luego de que se realiza una supervisión por parte de los agentes socio sanitarios de que el paciente tiene un espacio indicado para realizar el aislamiento obligatorio, deben comprometerse a realizarlo debidamente”.

La referente dijo además que el objetivo de esto es disminuir al máximo la posibilidad de contagios y propagación del virus en el lugar. En el caso de que las personas no presenten las condiciones para realizar el aislamiento domiciliario, son derivados a alguno de los dispositivos dispuestos por el Ministerio de Salud Pública para poder cumplir con el mismo.

Los equipos interdisciplinarios están formados por médicos, psicólogos sociales, trabajadores sociales, enfermeros y agentes socio sanitarios de la zona.

Este trabajo exhaustivo es importante para hacer saber a la población cuáles son los criterios y protocolos para realizar hisopados, ya que no todas las personas pueden hacérselo. Quienes conviven con un paciente positivo de Covid-19 y tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión, esté en diálisis o sea mayores a 60 años, sí debe ser hisopado. En el caso de aquellas personas que conviven con un positivo pero no tienen factores de riesgo, no es necesario hacérselo; sólo deben cumplir con el aislamiento de 14 días”, detalló Breppe.

Por otra parte, la doctora dijo que las visitas sirven para realizar una búsqueda intensificada, ya que también se realiza la identificación de personas con síntomas que ya hayan sido hisopadas, pero que presenten signos de alarma: “A estas personas se le realiza la derivación a la policlínica para hacer una evaluación clínica con pedido de placas radiográficas y laboratorio”.

Para finalizar, agregó que durante los recorridos también están realizando colocación de vacunas para completar esquemas a las personas que lo requieran.