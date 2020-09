AMPLIAR El legislador chileno Pepe Auth (foto: Ansa)

25/09/2020 - Bruto

Diputado chileno se mofa de las elecciones italianas

La embajada de Italia en Santiago de Chile expresó su "consternación" ante el relato del diputado chileno, Pepe Auth, quien comentó en sesión del Congreso que él votaba vía correspondencia en representación de su esposa y suegra (italianas) en los procesos electorales de ese país.

El parlamentario justificó así su rechazo al voto no presencial que se analizo el jueves en la Cámara Baja con motivo del plebiscito del 25 de octubre donde y si podrán votar o no por correo las personas contagiadas con Covid-19.

"Por eso no apoyo el voto postal en Chile. Porque no hay secreto en el voto y el elector perfectamente puede entregarle su papeleta a otra persona para que decida, por su voluntad o, lo que es peor, obligada a ello. Y no hay cómo evitarlo", afirmó el parlamentario en su cuenta de Twitter.

En Sala de la Cámara, el diputado hoy independiente y ex Partido Por la Democracia (oposición), contó como una "anécdota" que "yo voto en las elecciones italianas".

"Aunque no soy ciudadano italiano", pero ello es posible, agregó, porque "mi suegra y mi mujer lo son, y sin embargo, como yo sigo los diarios italianos, me pasan su voto y yo marco la preferencia en cada una de las elecciones".

Auth reconoció estar "contando un hecho ilegal" y lo remarcó el vicepresidente de la Cámara que dirigía la cita, diputado Francisco Undurraga (Evópoli, oficialista), quien lo interrumpió y le pidió que no hiciera "partícipe a esta Sala de sus ilegalidades".

El diputado se defendió diciendo "estoy con fuero", aludiendo a la "inviolabilidad parlamentaria" que es un derecho que tienen los legisladores quienes no son inviolables por las opiniones y votos que emiten en las sesiones de Sala o comisiones.

La representación diplomática italiana emitió hoy un comunicado donde rechazan las expresiones de Auth, resaltando que "la responsabilidad personal es la base de la libertad individual que se expresa en el ejercicio del derecho al voto".

"La declaración de un comportamiento ilegal, que el diputado Auth califica como 'anécdota', ofende las instituciones de la república Italiana y la dignidad de los miles de ciudadanos italianos residentes en Chile que ejercen libre y responsablemente su derecho", puntualizaron desde la embajada.

Ante la polémica generada por su palabras, el diputado Auth ofreció "excusas" a su esposa y a la embajada por decir que vota en elecciones italianas y explico que sólo quería demostrar que si se legislara sobre el voto por correspondencia en Chile "se hace perder el secreto y hay riesgo de que alguien obligue a otro".

En su cuenta de Twitter escribió que "aclaro mi exceso argumentativo de ayer y pido excusas a mi esposa y a la embajada Italiana".

Precisó que "dije que he votado en sus elecciones porque hemos decidido juntos el voto un par de veces".